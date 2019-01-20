Fransa hükümeti, Renault'nun %43,3 oranında hissedarı olduğu Nissan ile birleşmesini istiyor.

Japon medyasına göre Fransa, eski Nissan başkanı Carlos Ghosn’un tutuklanmasından sonra Renault ve Nissan’ın birleşmesini istiyor. Fakat, Fransa ekonomi bakanına göre ise böyle bir değişiklik henüz masaya sunulmuş değil.

Ghosn, kasım ayında finansal suistimalden tutuklanmadan önce Nissan, Renault ve Mitsubishi ittifakının baş sorumlusuydu.

Kyodo News’e göre, Fransız hükümetinin belirlediği Renault yöneticisi Martin Vial’in de içinde bulunduğu bir delegasyon, Tokyo’da Japon yetkililerle konuşarak birleşme talebinde bulundular.

Fransız hükümeti, Renault’nun en büyük hissedarı konumunda, Renault da Japon araba üreticisi Nissan’ın %43,3’lük bir payına ve oy hakkına sahip durumda. Nikkei’ye göre, Renault ayrıca, Nissan’ın başkanını da kendisi belirlemek istiyor.

Fakat, bu haberlerin aksine Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Le Journal du Dimanche gazetesine verdiği röportajda böyle bir teklifin olmadığını söyledi.

İstikrarlı İlişki

Geçtiğimiz ay, Arjantin’de düzenlenen G20 zirvesinde buluşan Macron ve Shinzo Abe, üçlü ittifakın istikrarlı ilişkisini devam ettirme konusunda mutabık kaldı. Abe, zirvede yaptığı konuşmada “kararlı ilişkilerinin korumanın” önemini vurguladı.

Fakat Kyodo, üst düzey bir hükümet yetkilisinin ifadesine dayandırdığı haberinde, Japonya Başbakanının, bu grubun kaderine özel işletmelerin karar vermesini gerektiğini ve hükümetlerin ittifakın nasıl ilerlemesi konusunda görev üstlenmemesi gerektiğini söyledi.