Free League ve Fox, Yeni Bir Alien Oyunu Çıkaracak

The From The Loop oyununun yapımcısı Free League ve 20th Century Fox'un Alien dünyasında geçen bir rol yapma oyunu oluşturmak için bir araya geldiği ve oyunun bu yıl sonuna kadar çıkacağı açıklandı.

Free League, Alien evreninde geçen oyunu şu an geliştirme aşamasında. Oyunculara açık dünya sunacak oyun, sinematik görüntülerle zenginleştirilmiş bir şekilde gelecek. İLGİLİ HABER Alien: Isolation'ın Devam Oyunu Alien: Blackout Mobil Platforma Geliyor Alien: The Roleplaying Game, 1989 yılında yayınlanan Aliens Adventure Game oyunundan beri çıkacak ilk RPG türündeki Alien oyunu olacak. 1989'da çıkan oyun, genel olarak Alien evrenine odaklıyken yeni çıkacak oyun, farklı bir evrende yeni karakterler ve hikâyeler sunacak. Free League'in kurucu ortağı ve aynı zamanda oyun direktörü olan Tomas Harenstam, io9'a verdiği röportajda Alien evreninin belirli yönlerine daha fazla odaklandıklarını, Alien: The Roleplaying Game oyununun Alien 3'ün ardından gerçekleşen olayları anlatacağını belirtti. Harenstam, yaptığı açıklamada oyunun 2183 yılında geçtiğini ve bu zamanı bilinçli olarak tercih ettiklerini söyledi. Prometheus ve Alien: Covenant filmlerinin hikâyenin bir parçası olduğunu ancak çok daha erken bir dönemde gerçekleştiği için o filmlerin konularına odaklanmadıklarını da sözlerine ekledi. İLGİLİ HABER 1979 Yapımı Alien Filminin 40. Yılına Özel 4K Versiyonu Geliyor Fox ile Free League'in anlaşmalarının ardında Disney'in Fox'u satın almasının büyük bir payı olduğu söylenebilir. Sonuç olarak Alien: The Roleplaying Game, yıl sonuna kadar çıkacak. Harenstam, oyun için Kickstarter kampanyası olmayacağını da doğruladı. Ayrıca oyunun yayınlanmadan önce ön siparişe sunulması bekleniyor.

Kaynak : https://io9.gizmodo.com/alien-is-getting-a-tabletop-roleplaying-game-1834309513

