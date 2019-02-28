Alien Filminin 40. Yılına Özel 4K Versiyonu Geliyor

Korku ve gerilim sinemasının en kült yapımlarından olan 1979 yapımı ilk Alien filminin 4K Blu-Ray ve HDR destekli versiyonu, çok yakında izleyicilerle buluşacak.

Geçtiğimiz günlerde THY için de mükemmel bir reklam filmi hazırlayan Ridley Scott tarafından yaratılan ve sinema tarihinin en büyük yapımlarından olan Alien, layık olduğu 4K UltraHD versiyonuna en sonunda kavuşuyor.

2018'in başlarından beri 20th Century Fox ve yapım partnerleri, 35mm filmle çekilmiş olan yapımın remaster versiyonu üzerinde çalışıyorlardı. En sonunda çalışmalarda sona gelindi ve film 4K çözünürlükte izlenebilir hale getirildi. Yapım ekibi, son olarak filmi 4K 65 inçlik bir TV üzerinden tam randıman alınacak şekilde hazırladı.

BluRay içerisinde hem 1979'daki sinema versiyonu hem de 2003 yılında hazırlanan yönetmen versiyonu bulunacak.

Filmin tamamında Ridley Scott'ın özel yönetmen yorumları ve filmin yapımında görev yapan kişilerle yapılmış özel röportajlar yer alıyor. Bu özel BluRay diskler 23 Nisan'da izleyicilerin beğenisine sunulacak.