Friends’in Netflix’ten Ne Zaman Kaldırılacağı Belli Oldu

Büyük bir hayran kitlesine sahip Friends dizisi, bir süredir Netflix üzerinden izlenebiliyordu. Ancak dizinin yayın hakları sahipleri ile Netflix arasındaki anlaşma yakın zamanda sona eriyor. Anlaşmanın bitiş tarihinden itibaren Friends artık Netflix üzerinden yayınlanmayacak.

Friends, yayınladığı günden beri büyük bir ilgi ile karşılandı. Dizi yayına başladığı 1994’ten son sezonunun yayınlandığı 2004 yılına kadar büyük bir hayran kitlesine ulaşmayı başarmıştı. Friends, 2004 yılında sona ermesine rağmen insanlar, Friends’in eski bölümlerini izlemeye devam ediyorlar.

Sevilen dizi, bir süredir yayın platformu Netflix üzerinden izlenebiliyordu. Dizinin yayın haklarına sahip firma ile Netflix’in sözleşmesi geçtiğimiz yılın sonunda sona ererken, bir yıl daha uzatılmıştı. 2019 bitmek üzereyken de WarnerMedia’nın HBO Max’i, Friends’in yayın haklarını satın almayı başardı. HBO Max, ilkbaharda Friends’i yayınlamaya başlayacak.

Netflix ise 1 Ocak 2020’ye kadar Friends’i yayınlayabilecek. Başka bir şekilde söylersek 31 Aralık 2019’da Netflix üzerinden son defa Friends izlenebilecek. 1 Ocak itibariyle HBO Max yayınlayana kadar Friends bir süre herhangi bir platformda yayında olmayacak.

Netflix, geçtiğimiz ay aralık ayında yayından kalkacak yayınlarının listesini yayınlamıştı. Netflix tarafından yayınlanan listede Friends’in olmaması dizinin hayranları tarafından dizinin Netflix’te devam edeceği şeklinde yorumlanmıştı. Ancak Netflix, bu hafta yayınladığı son bültenle Friends’in de platforma veda edeceği tarihi açıklamış oldu.

Sitcom’ların yayın hakları üzerindeki mücadele uzun bir süre daha yayın platformlarını karşı karşıya getirecek gibi görünüyor. WarnerMedia, büyük miktarlarda para ödeyerek Friends ve The Big Bang Theory’nin yayın haklarını almayı başardı. Bu karşılık Netflix de Seinfeld’in bütün sezonlarının yayın haklarını satın aldı.