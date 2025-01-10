AMD'nin geçtiğimiz günlerde duyurduğu FSR 4 teknolojisine ilişkin kıyaslama videosu paylaşıldı. Yeni nesil teknoloji, FSR 3.1'e kıyasla oldukça iyi iş çıkaracak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, AMD'nin CES 2025'teki etkinliğinden bahsetmiştik. Şirket, düzenlediği etkinlik kapsamında FSR 4 teknolojisini duyurmuştu. Ancak gerçekleştirilen duyuruda bu teknolojinin FSR 3'ten ne kadar iyi olduğuna ilişkin somut bir demo gösterilmemişti.

Şimdiyse oyuncuların merakla bekledikleri o soru yanıtını buldu. AMD, Radeon RX 9070 ekran kartları üzerinde çalışan FSR 4 ile FSR 3 teknolojileri arasındaki farkı gözler önüne seren bir demo paylaştı. Paylaşılan demo, FSR 4'ün gerçekten etkileyici olacağını gözler önüne seriyor.

İşte FSR 3.1 ile FSR 4 arasındaki fark

Yukarıdaki görüntülere dikkatlice bakarsanız halkalardan bir tanesi büyük oranda yeşil renkli görünüyor. Diğer fotoğrafta ise yeşil halkanın içerisindeki kırmızı ve sarı renkli nesneler yer alıyor. FSR 4, ayrıntıları daha iyi gösterirken bozulma ve titreşimleri çok daha aza indiriyordu.

Yukarıda paylaştığımız görüntüde ise merdivenlere dikkatle bakın. FSR 3.1 aktif edildiği zaman merdivenlerin daha kalitesiz olduğuna tanıklık ediyoruz. FSR 4 ise görüntüdeki bozulmayı büyük oranda ortadan kaldırmış durumda.

AMD'nin CES 2025'teki duyuruları için:

FSR 3.1 ile FSR 4'ün karşı karşıya getirildiği kıyaslama videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz