Mad Max: Fury Road filminin önceki dönemlerini anlatacak Furiosa: A Mad Max Saga filminden ilk fragman geldi. Yeni film, 24 Mayıs 2024 tarihinde vizyona girecek.

Warner Bros., bir süredir üzerinde çalıştığı yeni filmi Furiosa: A Mad Max Saga için ilk fragmanını resmen yayımladı. Böylelikle yaklaşmakta olan filme ilk bakış atma imkânı yakalamış olduk. Peki Furiosa: A Mad Max Saga, ne zaman vizyona girecek? Filmin konusu ne?

Furiosa: A Mad Max Saga konusu:

Kıyamet sonrası dünyada geçen Furiosa: A Mad Max Saga, 2015 yılında vizyona giren Mad Max: Fury Road'un ön filmi niteliğinde. Filmde, Furiosa isimli karakterimizin hayatta kalabilmek için yaşadıklarına tanıklık edeceğiz. Film, Mad Max serisinin beşinci üyesi olarak kayıtlara geçecek.

Furiosa: A Mad Max Saga oyuncu kadrosu:

Furiosa: A Mad Max Saga'da Anya Taylor-Joy'u başrol olarak göreceğiz. Chris Hemsworth, Alyla Browne ve Tom Burke gibi isimlerin de yer aldığı film, George Miller tarafından yönetilecek.

Furiosa: A Mad Max Saga vizyon tarihi:

Warner Bros.'un yeni filmi, 24 Mayıs 2024 tarihinde vizyona girecek.

Furiosa: A Mad Max Saga fragmanı: