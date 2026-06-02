Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Valve Kurucusu Gabe Newell, Steam'e Yönelik Tekelcilik Suçlamasıyla Mahkemeye Çıktı: "Ortada Tekel Falan Yok"

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Valve kurucusu Gabe Newell, Steam'in tekel olmadığını ve alternatif olarak sayısız platformun olduğunu söyledi.

Valve Kurucusu Gabe Newell, Steam'e Yönelik Tekelcilik Suçlamasıyla Mahkemeye Çıktı: "Ortada Tekel Falan Yok"
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Valve kurucusu Gabe Newell, tekelcilik suçlamalarıyla açılan davada kürsüye çıktı ve Steam’i savundu.

Gabe Newell’a göre ortada tekel gibi bir durum yok, tam aksine tamamen oyuncuların özgür iradesi var. Bloomberg’in yayımladığı mahkeme tutanaklarına göre Newell, "Müşterilerin önünde devasa seçenekler var. Oyunu Xbox'tan mı, Epic Games Store'dan mı, Steam'den mi yoksa direkt geliştiriciden mi alacaklarına kendileri karar veriyor." dedi.

Peki perde arkasında durum böyle mi?

Newell mahkemede "Geliştiricilerin başka platformlardaki fiyatlarına asla karışmıyoruz" dese de madalyonun diğer yüzü pek de öyle değil. Sektördeki küçük stüdyolar, oyunlarını başka mağazalarda daha ucuza satmaya kalktıklarında Valve tarafından "Steam'den kaldırılmakla" tehdit edildiklerini söylüyorlardı. Hatta Valve'ın, koskoca Ubisoft’a bile oyun içi içerikleri başka yerde ucuza satmaması için baskı kurduğu iddialar arasında.

Epic Games CEO’su Tim Sweeney’nin de her fırsatta eleştirdiği %30'luk Steam komisyonu, oyun dünyasını ikiye bölmüş durumda. Rokky tarafından yapılan bir araştırmaya göre sektör temsilcilerinin %72'si Valve'ın net bir tekel olduğunu düşünüyor. Şirketin sadece 2025 yılında 16 milyar doların üzerinde gelir elde etmesi de bu iddiayı destekler nitelikte.

Valve şu sıralar hem ABD hem de Birleşik Krallık’taki davalarla kuşatılmış durumda. Eğer Birleşik Krallık’taki davayı kaybederlerse, mağdur olan oyunculara tam 900 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kalacaklar.

Oyunlar Steam

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Ferrari Luce, Türkiye'deki En Ucuz Ferrari Olacak

Ferrari Luce, Türkiye'deki En Ucuz Ferrari Olacak

DLSS 4.5 Ray Reconstruction Tanıtıldı: Ne Zaman Geliyor?

DLSS 4.5 Ray Reconstruction Tanıtıldı: Ne Zaman Geliyor?

Windows PC'lerin Geleceği NVIDIA RTX Spark Duyuruldu

Windows PC'lerin Geleceği NVIDIA RTX Spark Duyuruldu

[28 Mayıs-4 Haziran] Toplam Değeri 380 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

[28 Mayıs-4 Haziran] Toplam Değeri 380 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Temu’ya 200 Milyon Euro Ceza Verildi

Temu’ya 200 Milyon Euro Ceza Verildi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com