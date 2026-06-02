Valve kurucusu Gabe Newell, Steam'in tekel olmadığını ve alternatif olarak sayısız platformun olduğunu söyledi.

Valve kurucusu Gabe Newell, tekelcilik suçlamalarıyla açılan davada kürsüye çıktı ve Steam’i savundu.

Gabe Newell’a göre ortada tekel gibi bir durum yok, tam aksine tamamen oyuncuların özgür iradesi var. Bloomberg’in yayımladığı mahkeme tutanaklarına göre Newell, "Müşterilerin önünde devasa seçenekler var. Oyunu Xbox'tan mı, Epic Games Store'dan mı, Steam'den mi yoksa direkt geliştiriciden mi alacaklarına kendileri karar veriyor." dedi.

Peki perde arkasında durum böyle mi?

Newell mahkemede "Geliştiricilerin başka platformlardaki fiyatlarına asla karışmıyoruz" dese de madalyonun diğer yüzü pek de öyle değil. Sektördeki küçük stüdyolar, oyunlarını başka mağazalarda daha ucuza satmaya kalktıklarında Valve tarafından "Steam'den kaldırılmakla" tehdit edildiklerini söylüyorlardı. Hatta Valve'ın, koskoca Ubisoft’a bile oyun içi içerikleri başka yerde ucuza satmaması için baskı kurduğu iddialar arasında.

Epic Games CEO’su Tim Sweeney’nin de her fırsatta eleştirdiği %30'luk Steam komisyonu, oyun dünyasını ikiye bölmüş durumda. Rokky tarafından yapılan bir araştırmaya göre sektör temsilcilerinin %72'si Valve'ın net bir tekel olduğunu düşünüyor. Şirketin sadece 2025 yılında 16 milyar doların üzerinde gelir elde etmesi de bu iddiayı destekler nitelikte.

Valve şu sıralar hem ABD hem de Birleşik Krallık’taki davalarla kuşatılmış durumda. Eğer Birleşik Krallık’taki davayı kaybederlerse, mağdur olan oyunculara tam 900 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kalacaklar.