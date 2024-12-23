Samsung Galaxy S25 serisi, 22 Ocak'ta düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Güney Kore'de 7 Şubat'ta satışa çıkacak.

Samsung'un merakla beklenen Galaxy S25 serisinin tanıtım tarihi nihayet netleşti. Şirketin, 22 Ocak'ta (bazı bölgelerde 23 Ocak) düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni seriyi tanıtması bekleniyor. Sızdırılan etkinlik davetiyesine göre etkinlikte dördüncü bir akıllı telefonun da tanıtılacağı öngörülüyor.

Kore medyasına göre, Galaxy S25 serisi 7 Şubat 2025'te Güney Kore'de satışa çıkarılacak. Ön siparişlerin ise Güney Kore'de 24 Ocak'tan 3 Şubat 2025'e kadar kabul edileceği belirtiliyor. Türkiye ve diğer uluslararası pazarlardaki ön sipariş tarihlerinin de benzer şekilde 22 veya 23 Ocak'ta başlayıp şubat başına kadar sürecek.

Galaxy S25 serisinin tanıtım tarihi belirlendi

Galaxy S25 Ultra, 16GB RAM ile gelecek, ancak bu kapasite yalnızca 512GB ve 1TB depolama modelleri için geçerli olacak. Temel 256GB model ise 12GB RAM ile donatılacak. Galaxy S25 ve S25+ modellerinin ise standart olarak 12GB RAM ile geleceği sızıntılar arasında yer alıyor.

Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliğinde ince tasarımıyla dikkat çekecek Galaxy S25 Slim modelini de tanıtacağı konuşuluyor. Bu modelin ölçüsü 7mm'den daha ince olabilir. Tam sürümü 2025'in ilerleyen dönemlerinde çıkacak.