Samsung Galaxy S25 Ultra’nın tanıtım videosu sızdırıldı. Yeni özellikler ve gelişmiş yapay zekâ entegrasyonları hakkında detaylar ortaya çıktı.

Samsung'un merakla beklenen amiral gemisi telefonu Galaxy S25 Ultra'nın tanıtım videosu sızdırıldı. Videoda, Galaxy S25 Ultra'nın pek çok yeni özelliği ayrıntılarıyla ortaya çıktı.

Samsung telefonun tanıtım videosuyla birlikte Galaxy S25'in yeni özelliklerini gözler önüne serdi. Sızdırılan video telefonun kilit ekranından yapay zeka entegrasyonuna kadar birçok yeniliği gösteriyor.

Merakla beklenen Galaxy S25 Ultra'nın tanıtım videosu sızdırıldı

Galaxy S25 serisi, kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla önemli yapay zeka özellikleri sunacak. Yeni Now Bar özelliği, ekranın alt kısmında konumlanarak, kullanıcıya günlük hava durumu, sağlık verileri ve daha fazlasını sunacak. Telefon, kullanıcı alışkanlıklarına göre her gün kilit ekranında kişiselleştirilmiş bilgi sunacak ve ekranı yukarı veya aşağı kaydırarak değiştirilebilecek.

Samsung, Bixby yerine Google’ın Gemini’ını tercih ederek, yapay zeka entegrasyonunu artıracak. Bu yeni özellik sesli komutlarla kolayca işlem yapmayı sağlarken, kullanıcılar tek bir dokunuşla uygulama talimatlarını verebilecek. Ayrıca, gece çekimlerinde de önemli bir iyileştirme yapıldı. Sızdırılan videoda gece modu açık ve kapalı haliyle karşılaştırıldığında geliştirilmiş görüntü kalitesi belirgin şekilde fark ediliyor.

Galaxy S25 serisiyle birlikte videoların sesini düzenlemek mümkün olacak. Audio Eraser özelliği, videoların arka plan seslerini azaltmak veya silmek için kullanılabilecek. Kullanıcıların video albümündeki videoları ön izlemesini gerçekleştirirken istenmeyen sesleri kolayca düzenlemelerine olanak tanıyacak. Aynı zamanda bu özellik, yaygın video formatlarıyla uyumlu olarak kullanılabilecek ve toplamda altı farklı ses türünü (konuşma, müzik, gürültü, kalabalık, doğa sesleri, rüzgar) düzenleme imkanı sunacak.

İşte sızdırılan tanıtım videosu: