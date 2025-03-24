Game of Thrones evreninde geçecek Game of Thrones: Kingsroad'ın erken erişime açılacağı tarih ve fiyatı belli oldu.

George R.R Martin’in kitaplarından uyarlanan ve son sezonu pek sevilmese de dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran Game of Thrones’tan uyarlanan "Game of Thrones: Kingsroad" isimli bir oyun Netmarble Neo tarafından geliştiriliyordu. Hikâye odaklı aksiyon RPG’si yapımın yakın zamanda erken erişim olarak geleceği ifade edilmişti.

Şimdi ise oyunu bekleyenlerin merak ettiği açıklama geldi. Oyunun ne zaman erken erişime açılacağı belli olurken fiyatı da açıklandı.

26 Mart’ta erken erişime açılacak

Steam’de yapılan listelemeye göre Game of Thrones: Kingsroad, 26 Mart 2025 tarihinde erken erişim olarak piyasaya sürülecek. Erken erişim, oyunun tam tamamlanmadığı anlamına geliyor. Bu süreçte geliştiriciler, yapımı oyuncuların geri bildirimleriyle geliştirerek son hâline getirmeye çalışacak.

Game of Thrones: Kingsroad fiyatı

Versiyon Fiyatı Game of Thrones: Kingsroad Standard Pack 24,99 dolar Game of Thrones: Kingsroad Deluxe Pack 49,99 dolar Game of Thrones: Kingsroad Ultimate Pack 89,99 dolar

Game of Thrones: Kingsroad nasıl bir oyun olacak?

Game of Thrones: Kingsroad, sizi Westeros’a götürerek Winterfell’den King’s Landing’e kadar deneyimleyebileceğiniz bir açık dünyaya sahip olacak. 4. ve 5. sezon arasında geçeceğini ve kendi hikâyenizi oluşturabileceğinizi de ekleyelim.

Game of Thrones: Kingsroad fragmanı