Garip ve Olağandışı Dünyaya Sahip 9 Oyun

Açık dünya oyunlar dünya çapında oldukça sevilen bir tür. Oyuncular açık dünyada dolaşmayı, ekstra görev kovalamayı, toplanabilir öğeleri elde etmeyi ve açık dünyanın sunduğu güzellikleri oldukça seviyor. Tabii ki bu oldukça doğal. Herkes sevdiği bir oyunu uzun süre oynamak ister.

Fakat bazı oyunlar vardır ki açık dünyasının değişik ve garip özellikleri ile karşımıza çıkar. Ne kadar basit görünse de gizemli ve merak unsurunuzu tetikleyecek birçok öğe barındırırlar kendi içlerinde. Bu tarz oyunlar her zaman kendine has bir kitleye sahip olmuştur ve kitlesi de genel olarak oyuna sadık kalır.

Günümüzde çok fazla örneğine rastlama şansımız olmasa da eskiden çok daha sık bir şekilde görme şansımız oluyordu. Bu yüzden günümüzde artık çok görülmeyen bu değişik açık dünyalardan bir kaçını listelemeye karar verdik.

Garip ve olağandışı açık dünyaya sahip oyunlar

Brutal Legend

Dead Rising 4

Saint’s Row 4

Xenoblade Chronicles

Super Mario Odyssey

We Happy Few

Bum Simulator

Slender: The Eight Pages

Goat Simulator

Bir rock efsanesi yaşatan: Brutal Legend

Renkli fantastik bir dünyayı ele alın, biraz hard rock ve Jack Black tarafından seslendirilen gitar tIngırdatan bir ana karakter ekleyin. İşte karşınızda Brutal Legend. Bu oyunda gerçekten tuhaflık seviyesi karakterimizin rock macerası devam ettikçe katlanarak artıyor. İnsanlığı çeşitli karanlık güçlerden kurtarmak için atıldığımız bu macerada, oyuncular Eddie Riggs rolünü üstleniyorlar. Eddie Riggs ise zamanın çoğunu özelleştirilebilir arabasıyla birlikte etrafta dolaşıp kendi ekibini komuta edip, bir balta olarak kullandığı gitarıyla kafa patlatarak geçiren sıradan bir insan.

Şimdi zombiler düşünsün: Dead Rising 4

Capcom, 2006’da orijinal Dead Rising oyununu çıkarınca yeni bir çılgınlığın başlangıcını yapmış oldu. Çünkü zombi meraklılarına, bir alışveriş merkezini saran ölümsüz yaratıkları kesmek, ateş etmek ve yok etmek için dizginleri verdi. Orjinal oyunda barınan halterle zombi öldürme veya oyuncak ayılar ile katliam yapmak yeterince çılgın değilmiş gibi, serinin 4. oyunu kaotiklik seviyesini daha da yükseltiyor. Var olan en tuhaf silah kombinlerini karşımıza sunan DR4, balık fırlatan silahlardan elektrikli baltalara kadar her türlü çılgınlığı önümüze seriyor.

Oyun içerisinde simülasyon: Saint’s Row 4

Saint’s Row’un sahip olduğu patlayıcı özelliği ve kendine has yorumuyla stüdyo Volition, kendisini Grand Theft Auto’dan ayırmaya kararlı görünüyor. Bir sokak çetesinin lideri başkan olur ve kendi adamlarının yardımıyla onları gerçekçi bir şehir simülasyonuna yerleştiren uzaylı istilacıları savuşturmaya çalışırlar. Ne kadar da normal bir senaryo değil mi? Tabii ki, oyunculara bir simülasyonun vaad ettiği süper insan güçleri, ateş ve buz kullanma, dans etme ve uzaylı kaçırmaya neden olan silahları kullanma gibi basit yetkiler verilince, oyun içerisinde var olan küçücük gerçeklikte uçup gidiyor.

Titanlarla dolu bir macera: Xenoblade Chronicles 2

JRPG’ler tuhaf, sınırları zorlayan unsurlara yabancı değiller; çünkü tür genellikle renkli fantezi ve yaratıcı temaları vurgulamayı hedefliyor. Anca Monolith Soft, Xenoblade Chronicles 2 ile bu özellikleri yeni zirveler taşıyor. Oyun, kelimenin tam anlamıyla normalin ötesine yukarıya çıkıyor ve bizi titanlarla dolu geniş bir bulut denizine atıyor. Hikaye ise devasa “Dünya ağacı”nın etrafında dönüyor. Bununla birlikte ise destansı bir yolculuğun zemini atılmış oluyor.

Mario yine bildiğimiz gibi: Super Mario Odyssey

Nintendo’nun ikonik platform serisi, her zaman birçok düzeyde tuhaflık barındırmayı başarmıştı. Bir yiyecek volkanından aya kadar uzanan krallıkların çeşitliliğinden, tuhaf kötü adamlara ve 2D oyun geçişlerine kadar, Super Mario Odyssey’de soyut olmayan çok az şey var. Fakat içlerinde en garibi ise Mario’nun dokunduğu her düşmanı kontrol etmesine izin veren ilginç şapkası.

Distopik bir macera: We Happy Few

Compulsion Games’in hayatta kalma oyununa yaptığı bu yorum, kelimenin tam anlamıyla fantezi diyarında tuhaf bir yolculuk oluyor. Cesur Yeni Dünya ve 1984 gibi distopik hikayeleri kanalize edip uygun bir şekilde adlandıran We Happy Few, savaşın parçaladığı bir İngiltere’de hayatta kalmaya ve yetkililerden kaçmaya çalışan anti kahramanımızı barındırıyor. Kötülüğün galip geldiği bu evrende vatandaşlar donuk, iç karartıcı bir dünyada sahte mutluluk ve gerçek renk getiren zorunlu ilaçlar tarafından destekleniyor ve kör ediliyor. Kelimenin tam anlamıyla sürükleyici ve sinir bozucu bir yolculuk.

Değişik bir evsiz hayatı: Bum Simulator

Bu sandbox oyun gerçekten bir nebze rahatsız edicilik barındırıyor içerisinde. Oyuncular zamanının çoğunu insanlara şişe atmak, mülkleri tahrip etmek, güvercinleri silah haline getirmek ve derme çatma bir evi bir arada tutmaya uğraşan bir “Bumsville” sakini rolünü üstleniyorlar. Şu anda erken erişimde olmasına rağmen Bum Simulator bugüne kadar ki en çılgın oyunlardan biri olmaya hazır görünüyor.

Atmosferi bile rahatsız eden: Slender: The Eight Pages

Ormanda yaşayan Slender Man’in ürkütücü ve bir o kadar rahatsız edici efsanesine dayanan bu hayatta kalma korku oyunu, oyuncuları sadece az ölçüde duyulan zil sesleri ve ıslık ile korkutmayı başarıyor. Bu yarı açık dünya sürtüşmesinde aşırı vahşet veya koyu bir tema yok. Sadece karanlığın kendisi, ıssız ormanları, ürkütücü atmosferi ve her zaman peşinizden gelen bir yaratık tarafından avlanmanın sinir bozucu hissiyatı var. Oyuncular, ormanı keşfetmek ve gizlenmiş bir avuç notu bulmakla görevlendirilir. Fakat bunu Slender Man ile karşılaşmadan yani ondan kaçınarak yapmaları gerekiyor.

Bir keçi ne kadar çılgın olabilir? Goat Simulator

Goat Simulator, bir Nisan şakasının yanlış gittiğini hissettiren bir oyun. Ragdoll’un tamamen dengesiz olduğu bu oyunda oyuncular, insanlarla dolu bir kasabada serbest bırakılan bir keçi rolünü üstleniyorlar. Tabii ki bunun yanında bolca eğlence, çılgınlık ve saçmalık da yanında geliyor. Bir kurbağadan daha uzağa uzanan dili ve çok yükseklere zıplayabilen bacakları ile kesinlikle tipik keçilerden olmadığınızı söyleyebiliriz.