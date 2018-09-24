Geçtiğimiz Ay Soyulan Apple Mağazası Tekrar Soyuldu (Video)

Apple'ın Santa Rosa'da yer alan mağazası, 29 Ağustos'ta soyulmuştu. Olayın üzerinden 1 ay dahi geçmeden aynı mağaza bir kez daha soyulup soğana çevrildi.

29 Ağustos'ta maskeli altı hırsız tarafından bir anda baskına uğrayan ve hem çalışanların hem de müşterilerin önünde 35.000 dolar değerinde ürününü çaldıran Rosa Plaza Apple Store, olayın üzerinden daha 1 ay bile geçmeden tekrar soyuldu.

Santa Rosa Polisi Kyle Philp, olayın araştırma sürecinde olduğunu ve Apple tarafından çalınan ürünler listesinin iletilmesini beklediklerini, saldırganların henüz yakalanamadığını belirtti. Bu arada, olay yaşandığı sırada Rosa Plaza'da bulunan bir müşteri olayları anı anına kaydetmeyi başardı.

Videoda da görebileceğiniz üzere, kapşonlu 6 genç çeşitli Apple ürünleriyle birlikte hızla koşuyorlar. Olayda ciddi bir güvenlik zaafiyeti olduğu aşikar. Daha 1 ay önce soyulan ve güvenlik önlemlerinin artmasını bekleyeceğiniz bir mağazayı klişe bir tabirle 'ellerini kollarını sallayarak' soyan 6 hırsız, şu an her yerde aranıyor.