İŞKUR'un İş Gücü Piyasası araştırması sonuçlandı. Böylelikle önümüzdeki 10 yılda en çok rağbet görecek meslekler gün yüzüne çıktı. İşte o araştırmanın sonuçları...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2023 yılına ilişkin "İş Gücü Piyasası" araştırmasına ilişkin sonuçlarını paylaştı. Böylelikle temininde güçlük çekilen meslekler ve gelecekte büyük önem arz edecek meslekler belli olmuş oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, konuyla ilgili açıklamasında "İş gücü piyasasının ihtiyaçlarını belirlemek ve etkin çözümler üretebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı. Bakan Işıkhan, 2 ve üzeri istihdam sağlayan 86 bin iş yeri ile görüşecek bu sonuçlara ulaşıldığını belirtti.

İŞKUR'a göre geleceğin meslekleri şöyle:

Yazılım mühendisi

E-ticaret uzmanı

Yapay zekâ uzmanı

Bilişim uzmanı

İnşaat mühendisi

Pazarlama uzmanı

Dil ve konuşma terapisti

CNC operatörü

İş Gücü Piyasası araştırmasına katılan işletmelere göre gelecek 10 yılda en değerli olacak meslekler böyle olacak.

Temininde güçlük çekilen meslekler ise şöyle:

Tır-çekici şoförü

Dikiş makinecisi

Garson

Ahşap mobilya imalat ustası

Gazaltı kaynakçısı

İnşaat işçisi

Satış danışmanı

Akaryakıt satış elemanı

Çelik kaynakçısı