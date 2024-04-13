Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2023 yılına ilişkin "İş Gücü Piyasası" araştırmasına ilişkin sonuçlarını paylaştı. Böylelikle temininde güçlük çekilen meslekler ve gelecekte büyük önem arz edecek meslekler belli olmuş oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, konuyla ilgili açıklamasında "İş gücü piyasasının ihtiyaçlarını belirlemek ve etkin çözümler üretebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı. Bakan Işıkhan, 2 ve üzeri istihdam sağlayan 86 bin iş yeri ile görüşecek bu sonuçlara ulaşıldığını belirtti.
İŞKUR'a göre geleceğin meslekleri şöyle:
- Yazılım mühendisi
- E-ticaret uzmanı
- Yapay zekâ uzmanı
- Bilişim uzmanı
- İnşaat mühendisi
- Pazarlama uzmanı
- Dil ve konuşma terapisti
- CNC operatörü
İş Gücü Piyasası araştırmasına katılan işletmelere göre gelecek 10 yılda en değerli olacak meslekler böyle olacak.
Temininde güçlük çekilen meslekler ise şöyle:
- Tır-çekici şoförü
- Dikiş makinecisi
- Garson
- Ahşap mobilya imalat ustası
- Gazaltı kaynakçısı
- İnşaat işçisi
- Satış danışmanı
- Akaryakıt satış elemanı
- Çelik kaynakçısı
TÜİK de geçtiğimiz hafta benzer bir çalışma yapmıştı: