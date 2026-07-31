Apple Uyardı: Gelecekteki iPhone, iPad ve Mac'ler Çok Daha Sınırlı Olacak!

Apple, iPhone, Mac ve iPad tarafında tedarik kısıtlamalarının ciddi şekilde artacağını açıkladı.

Apple, önümüzdeki çeyrekte donanım kanadında ciddi bir tedarik darboğazı ile karşı karşıya kalacağını resmî olarak bildirdi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Apple Finans Direktörü Kevan Parekh, haziran çeyreği mali sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda, tedarik kısıtlamalarının önümüzdeki çeyrekte önemli ölçüde büyüyeceğinin altını çizdi. Bu tedarik kısıtlamalarından doğrudan etkilenecek ürün grupları ise şirketin ana gelir kalemlerini oluşturan iPhone, Mac ve iPad olarak sıralandı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Stokları azaltan etkenler neler?

Yüksek talebe rağmen döviz kurlarındaki olumsuz hareketler ve ürün bulunabilirliğindeki kısıtlamalar Apple’ın mali tablolarına yansıyacak. Şirket, gelecek çeyrekte iPhone gelirlerinin yıllık bazda %15 civarında bir büyüme kaydedeceğini tahmin ediyor ancak döviz kurlarındaki dalgalanmaların, toplam gelir büyümesini geçmiş çeyreğe kıyasla yaklaşık 2,5 puan aşağı çekmesi bekleniyor. Apple, söz konusu tedarik baskısının ne kadar süre devam edeceğine ya da hangi bileşenlerden kaynaklandığına dair detaylı bilgi paylaşmaktan kaçındı.

Şirketin 2026 mali yılının dördüncü çeyreğine ilişkin toplam gelir büyümesi beklentisi yıllık %9 ile %11 arasında belirlendi. Brüt kâr marjının ise %47 ile %48 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu öngörüler, küresel gümrük vergileri ile ticaret politikalarının mevcut durumunu koruması ve küresel ekonomik şartların kötüleşmemesi varsayımı altında geçerlilik taşıyor. Öte yandan hizmetler kalemi gelirlerindeki yıllık büyümenin geçmiş çeyreğe yakın kalacağı beklenirken, kurların bu bölüme de 2,5 puanlık olumsuz etki yapacağı hesaplanıyor.

Hisseler geriledi

Tedarik uyarısının gölgesinde kalan 27 Haziran 2026'da sona eren mali üçüncü çeyrek verileri ise son derece güçlüydü. Apple, söz konusu çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %16 artışla 109,42 milyar dolar gelir açıkladı. Net kâr 23,43 milyar dolardan 29,79 milyar dolara yükselirken, hisse başına seyreltilmiş kâr %29 artarak 2,02 dolar oldu. iPhone geliri 54,25 milyar dolara, Mac geliri 10,35 milyar dolara çıkarken; iPad geliri %5,9 düşüşle 6,19 milyar dolara geriledi. Giyilebilir Ürünler, Ev ve Aksesuarlar kategorisi ise 7,88 milyar dolar gelir üretti.

Haziran çeyreğinde brüt kâr marjı, gümrük vergisi iadelerinden gelen 2 puanlık katkıyla %50,1 olarak gerçekleşti. Hizmetler geliri yıllık %12 artarak 30,74 milyar dolara ulaşsa da 2022'den bu yana ilk kez bir önceki çeyreğin gerisinde kaldı. Açıklanan güçlü kâr rakamlarına rağmen, gelecek çeyreğe ilişkin kâr marjı beklentisinin (%47-%48) düşmesi ve tedarik uyarıları yatırımcı cephesinde soğuk duş etkisi yarattı. Şirket hisseleri mali sonuçların duyurulmasının ardından kapanış sonrası işlemlerde yaklaşık %6,5 oranında değer kaybetti.