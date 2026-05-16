Gemini Intelligence Gereksinimleri Çıtayı Arşa Çıkardı: Çoğu Android Telefon Desteklemeyecek!

Gemini Intelligence için gerekli teknik gereksinimlerin paylaşılmasıyla birlikte çoğu Android telefonun desteklemeyeceği ortaya çıktı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google'ın bu yaz Android ekosistemine sunmaya hazırlandığı gelişmiş yapay zekâ paketi Gemini Intelligence, dudak uçuklatan sistem gereksinimleri nedeniyle yalnızca en yeni ve en güçlü amiral gemisi cihazlarda çalışabilecek.

Bu durum, piyasadaki mevcut üst segment telefonların bile çok büyük bir kısmının bu özelliklerden mahrum kalacağı anlamına geliyor.

Google, gerçekleştirdiği geleneksel I/O etkinliğinde (The Android Show) bu yılın platform için en büyük dönemlerden biri olacağını öne sürerek Gemini Intelligence paketini duyurdu. Bu yaz aylarından itibaren kademeli olarak dağıtılması planlanan Gemini Intelligence, Google'ın en gelişmiş yapay zekâ özelliklerini tek bir çatı altında toplayan bir şemsiye terim olarak konumlanıyor.

Açıklanan ilk özellikler arasında Gboard klavyesine entegre edilen yeni sesli metin yazma aracı "Rambler", çok daha karmaşık formları kolayca doldurabilen gelişmiş bir Chrome otomatik doldurma sistemi ve kullanıcıların kendi widget'larını tasarlamasına olanak tanıyan Create My Widget yer alıyor.

Google’ın resmî Gemini Intelligence tanıtım sayfasında yer alan dipnotlar, bu yeni özelliklerin neden sadece üst segment ve en güncel telefonlara özel kalacağını net bir şekilde ortaya koyuyor. Açıklanan verilere göre bu yapay zekâ paketini çalıştırabilmek için bir telefonda en az 12 GB RAM bulunması zorunlu tutuluyor.

Gereklilikler bununla da sınırlı değil. Aynı zamanda cihazların donanımsal AI Core desteğine ve en az Gemini Nano v3 (veya üzeri) yapay zekâ model mimarisine sahip olması gerekiyor. Android topluluğunun tanınan isimlerinden Android Authority yazarı AssembleDebug'ın Google geliştirici sayfalarından aktardığı bilgilere göre Gemini Nano v3 desteğine sahip cihazların ezici bir çoğunluğu yalnızca 2026 yılında piyasaya sürülen modellerden oluşuyor.

Bu durum ileriki süreçte değişir mi bilinmez ama Apple, Apple Intelligence'ı iPhone'lara getirirken de benzer bir durum yaşanmıştı.

