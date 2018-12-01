Bir parça buzun, sağlığınız üzerinde ki olumlu etkilerine inanamayacaksınız.

İnsanların yüz yıllardır devam eden genç kalma tutkusu ve yaşlanmama arzusu çağımızda da hız kazanarak devam ediyor. Bu uğurda büyük bütçelerle araştırmalar yapılıyor, kozmetik sektörü her geçen gün piyasaya daha etkili olduğunu iddia ettikleri yeni ürünler sürüyor. Modern uygulamalar bir yana, geçmişten bu yana akupunktur ve buz tedavileri gençliğin iksiri olmaya devam ediyor.

Daha sağlıklı ve zinde olmak için buz tedavileri oldukça kullanılan yöntemler. Bunlardan bir tanesi ise boyun kısmınızın hemen arkasında bulunan ve "Fen Fu" adı verilen bölgeye bir buz parçası koyarak bir süre beklemek. Doktorunuza danıştıktan sonra, sağlığınız için herhangi bir sorun teşkil etmeyecekse, günde iki defa, 15-20 dakikalık seanslar şeklinde bu işlemi uygulayabilirsiniz. Buz ilk etapta çok soğuk gelecek fakat biraz dayanmanız gerekiyor. Vücudunuza temas etmeden önce, buzu ince bir beze sarıp, o şekilde kullanabilirsiniz.

Aslında bu bir geleneksel Çin tedavisi. Vücudun Feng Fu noktasına bazen soğuk, bazen sıcak, bazen ise basınç uygulanarak farklı hastalıklara çözüm bulunduğuna inanılıyor. Günlük olarak uygulandığında ise vücudun çok daha enerjik ve sağlıklı olacağı düşünülüyor. Doğru noktalara uygulanacak doğru yöntem ile baş ağrısı, uyuşukluk gibi rahatsızlık verici durumlardan kurtulmak mümkünken, üretilen enerji sayesinde de hissedilen acıların şiddeti azalıyor. Özellikle buz, baş ağrısına en iyi gelen yöntem olarak biliniyor.

Feng Fu noktasına buz uygulamasının bilinen bir kaç yardımı daha var:

PMS (Regl Öncesi Sendromu) SANCILARINI AZALTIYOR

PMS semptomları ile kafatasımızda yer alan Feng Fu noktası arasında direkt bir ilişki olduğu biliniyor. Bu nedenle ağrılı dönemlerde, bu bölgeye basınç ve buz uygulamak, krampları ve ağrıları azaltırken, ani mod değişimlerini de düzene sokuyor.

UYKU KALİTESİNİ ARTIRIYOR

Yoğun ve stresli bir günün ardından, yataklarımıza girdiğimizde hemen uyuyamak, geceleri sık uyanmak ve sabahları da yeterince dinlenemeden yeni güne başlamak hemen herkesin şikayetçi olduğu bir durum. Buz uygulaması, uykuya çok daha çabuk ve rahatlamış şekilde dalmanıza yardımcı olurken, geceleri uyanmanıza engel olarak, güne daha enerjik başlamanıza yardımcı oluyor.

STRESİ AZALTIYOR

Feng Fu noktasının uyarılması, stress, depresyon, anksiyete gibi bir çok problemde rahatlamaya yol açıyor. Tabii ki psikolojik hastalıklara tedavi olması beklenemez fakat günlük yaşam stresleri ve yaşanılan gerginlikler için çok iyi bir çözüm olarak, daha huzurlu ve rahatlamış yaşamanıza yardımcı oluyor.

SİNDİRİME YARDIMCI OLUYOR

Boynumuzun hemen arkasında yer alan bu önemli nokta, vücudumuzun bir çok noktasını yönettiği gibi, sindirim sistemi üzerinde de oldukça etkili. Karın ağrısı, şişkinlik ve kramplara engel olarak, daha hızlı ve rahat sindirim yapılması konusunda oldukça faydalı bir çözüm sunuyor.

Görünen o ki, Çinliler uzun ve sağlıklı yaşama konusunda geçmişten bu yana ilginç felsefeler ve uygulamalara sahipler. Bunlardan bazıları ise günümüzde tıp doktorları tarafından bile uygulanan ve onaylanan yöntemler. Buz yöntemi basit ve bir o kadar efektif çözümleri ile günlük yaşantımıza hızlıca girecek bir uygulama gibi gözüküyor.