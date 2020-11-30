Bir Japon şirket, yüzünün ultra gerçekçi 3D maskesinin yapılmasına izin verenlere para ödemeyi teklif ediyor. Üretilen bu gerçekçi maskeler, başka kişiler tarafından satın alınabilecek.

Günlük hayatınıza olaşan şekilde devam ederken bir anda sizinle aynı yüze sahip insanlarla karşılaşsaydınız tepkiniz ne olurdu? Japon maske şirketi Kamenya Omoto, en azından rahatsız olmamanızı umuyor. Zira şirket, yüzlerinin gerçekçi 3D maskelere dönüştürülmesine izin veren müşterilerine para ödemeyi teklif ediyor.

Kamenya Omoto’nun “That Face” adını verdiği proje kapsamında şirket, yüzünün bir maskeye dönüştürülmesine izin veren müşterilere 380 dolar (yaklaşık 2.980 TL) ödeme yapacak. Bu gerçekçi 3D maskelerin satış fiyatı ise 750 dolar (yaklaşık 5.880 TL) olacak. Şu an için yalnızca Tokyo’daki 20 yaş ve üzeri kişilerin başvuruları değerlendirmeye alınıyor.

Bir kişi sizin yüzünüze ait bir maskeyle suç işlerse ne olacağını kimse bilmiyor

“Yüzlerinizi alıp satacağız. Bir bilim kurgu hikayesi gerçek oluyor” ifadelerini kullanan Kamenya Omoto, “Aynı yüzlere sahip bir dünyada neler olacağını kimse bilmiyor.” açıklamasında bulundu. Aslına bakacak olursak bu açıklama, projenin getireceği yasal risklere de bir ipucu sağlıyor.

Hem paylaşılan fotoğraflara hem de tanıtım videosuna baktığımızda “That Face”in oldukça gerçekçi görünen maskeler ortaya çıkardığına ikna oluyoruz. Peki ya bir kişi, suç işlemek için sizin maskenizi kullanırsa? Projenin belki de en fazla soru işareti oluşturan noktasının bu olduğunu söyleyebiliriz.

Kamenya Omoto, pek çok insanın bu risk nedeniyle projeye mesafeli yaklaşacağını öngörmüş olacak ki yüzünün kullanılmasına izin verenlere maskesinin popüler hale gelmesi durumunda kardan pay verme vaadinde de bulunuyor. Peki böyle bir proje Türkiye’de denenseydi yüzünüzün kullanılmasına izin verir miydiniz?

That Face projesi ile üretilmiş bir maske