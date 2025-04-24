Gmail, kampanya ve bülten e-postalarını tek ekranda listeleyip abonelikten çıkma işlemini kolaylaştıran yeni bir özellik sundu.

Google, Gmail kullanıcılarının gelen kutularını temizlemesini kolaylaştıran yeni bir özellik sunmaya başladı. Yeni “Abonelikleri Yönet” ekranı sayesinde kullanıcılar, farklı göndericilerden gelen bültenlere tek bir yerden ulaşarak toplu şekilde abonelikten çıkabilecek.

Android, iOS ve web sürümlerinde kademeli olarak kullanıma sunulan bu özellik promosyon içerikleri ve haber bültenlerini otomatik olarak listeleyecek. Böylelikle kullanıcılar her seferinde gelen kutusunda tek tek arama yapmak yerine; tüm aboneliklerini bir arada, tek ekranda görüntüleyebilecek.

Tüm abonelikler tek ekranda olacak

Abonelikleri toplu şekilde görmek ve yönetmek için öncelikle ilgili bölüme ulaşılma gerekiyor. iPhone ya da Android cihaz kullanılıyorsa Gmail uygulamasını açtıktan sonra sol üstteki üç çizgili menüye dokunarak “Abonelikleri Yönet” seçeneğine girilmesi yeterli. Web sürümünde ise sol taraftaki menüyü genişletmek için “Daha Fazla” butonuna tıklayıp yine aynı seçeneğe tıklanması gerekiyor.

İlgili bölümde düzenli olarak e-posta gönderen tüm kişi ve markalar listeleniyor. Hatta her birinin yanında son dönemde kaç e-posta gönderdiği de gösteriliyor. Gönderici adına tıklayarak son iletilerini görebilir, sağ tarafında yer alan “Abonelikten Çık” butonuna tıklayarak ise gerekli işlem başlatılabilir.

Gmail ise bu işlemi bazı bültenlerde otomatik olarak gerçekleştirdiğini, bazı durumlarda ise kullanıcıyı ilgili sitelere yönlendirdiğini açıkladı.Öte yandan Google yeni özelliğin kademeli olarak kullanıma sunulduğunu ve bu nedenle bazı kullanıcıların henüz cihazlarında özelliği göremeyebileceğini paylaştı.