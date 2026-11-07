Epic Games Bir Oyunu Daha Ücretsiz Sunuyor: Hızlı Aksiyon ve Arcade Severler Buraya!

Epic Games, synthwave temalı hızlı aksiyon ve arcade oyunu GMH - Good Morning Human'ı ücretsiz olarak kullanıcılara sunuyor.

Epic Games, oyun kütüphanesini genişletmek isteyen oyuncuları sevindirecek sürpriz bir fırsat daha sundu.

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Synthwave temalı hızlı aksiyon ve arcade oyunu GMH - Good Morning Human, haftalık standart ücretsiz oyun kampanyalarının yanı sıra kısa süreliğine PC kullanıcıları için tamamen ücretsiz oldu. Normalde ücretli olarak satılan bu bağımsız yapımı sınırlı süre içerisinde kütüphanenize ekleyerek kalıcı olarak hesabınızda tutabilirsiniz.

GMH - Good Morning Human nasıl bir oyun?

GMH - Good Morning Human, neon renklerle bezeli synthwave evreninde geçen ve oyuncunun reflekslerini sınayan hızlı tempolu bir uzay aracı kontrol etme oyunu. Oyuncular, yüksek hızda ilerleyen bir uzay gemisinin kokpitine geçerek karşısına çıkan engelleri aşmaya ve en yüksek skora ulaşmaya çalışıyor.

Hızın bir an olsun düşmediği oyunda kontrol kabiliyeti, zamanlama ve dikkat hayati önem taşıyor. Synthwave müzikleri ve retro fütüristik görsel tarzıyla birleşen arcade yapısı, özellikle refleks odaklı ve ritmik parkur deneyimlerini seven oyuncular için sürükleyici bir atmosfer vadediyor.

İlginizi çektiyse, oyunu ücretsiz edinmek oldukça kolay. Yapmanız gereken tek şey Epic Games hesabınıza giriş yapmak, GMH - Good Morning Human mağaza sayfasını ziyaret etmek ve oyunu kütüphanenize eklemek. Oyunu bir kez talep ettiğinizde tamamen sizin oluyor, yani hemen indirip oynama zorunluluğunuz bulunmuyor ancak elinizi çabuk tutmanızda fayda var çünkü bu özel teklif 9 Kasım 2026 tarihinde sona erecek.