Godzilla vs. Kong filminin beşinci ve son olması umut edilen gösterim tarihi belli oldu. Film, mart ayında ABD'de ve HBO Max'te aynı anda gösterime girecek ve 30 gün boyunca HBO Max'te kalacak.

Sinema dünyasının en büyük şirketlerinden bir tanesi olan Warner Bros., salgın ile sinemaların kapanmasıyla birlikte birçok filmi için çift vizyon tarihi duyurusu yapmaya başladı. Şirket, birçok filmi için hem sinemalarda gösterim tarihi hem de HBO Max'te gösterim tarihi açıklıyor.

Benzer bir durum Godzilla vs. Kong filmi için de geçerli. Warner Bros. ve Legendary, filmin çift vizyon tarihi konusunda anlaşmış gözüküyor. Bu iki şirketin anlaşmaya varması oldukça önemli çünkü Legendary'nin film için 250 milyon dolar harcadığı ve maliyetin büyük bir kısmını üstlendiği belirtiliyor.

Godzilla vs. Kong'un yeni vizyon tarihi belli oldu

Godzilla vs. Kong'un gösterim tarihi ilk olarak 21 Mayıs tarihine ayarlanmıştı. Ancak Comicbook'ta yer alan habere göre film 26 Mart 2021'de hem sinemalarda hem de HBO Max'te gösterime girecek ki bu da filmin beşinci gösterim tarihi oluyor.

Film, normal şartlar altında Mart 2020'de yayınlanacaktı ancak koronavirüs salgınının durmak bilmemesi sebebiyle Kasım 2020'ye daha sonra Mayıs 2021'e ertelenmişti. Bu sefer bir erteleme değil öne çekme durumu oldu ve filmin gösteri tarihi Mart 2021'e geri çekildi.

Film, tıpkı Wonder Woman 1984'te olduğu gibi HBO Max ve sinema salonlarına aynı anda gelecek. Godzilla vs. Kong, çıkışından sonra 30 gün boyunca platformda kalmaya devam edecek. Ayrıca filmin IMDb sayfasına göre Türkiye'deki gösterim tarihi 21 Mayıs 2021. Yani film, ABD'de ve HBO Max'te yayınlandıktan yaklaşık 2 ay sonra Türkiye'de vizyona girecek.