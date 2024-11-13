GOG Preservation Program adlı yeni girişim, klasik oyunların modern sistemlerde de yaşatılmasını amaçlıyor.

Bir zamanların klasik oyunları zaman içerisinde her şey gibi eskiyip bir noktadan sonra kayboluyor. Günümüzde en büyük medyalardan biri olan oyunların korunması da artık konuşulan konular arasında yer alıyor. GOG da "GOG Preservation Program" adlı koruma programı aracılığıyla, artık desteklenmeyen yapımların modern sistemlerde yaşamaya devam etmesini sağlamayı amaçlıyor.

Program kapsamına alınan oyunlar, daha güncel donanımlarda çalışmaya uygun hâle getiriliyor. Böylece oyuncular klasik oyunlara rahat bir şekilde ulaşabiliyor ve günümüzün cihazları ile oyunları deneyimleme şansına sahip oluyorlar.

GOG, eski oyunları parlatıyor

GOG eski oyunları sadece koruma altına almakla kalmıyor ve onları olabilecekleri en iyi hâle de getiriyor. Oyunlar bu süreçte yalnızca uyumluluk anlamında güncellenmekle kalmıyorlar, oyun deneyimini geliştirecek kalite iyileştirmeleri ve güncellemeler de alıyorlar. Hatta GOG, platforma göre eksik olan özellikleri, ek içerikleri, kılavuzları ve indirilebilir içerikleri de tam bir paket hâline getiriyor. Yapılan açıklamada, programa dahil edilen oyunların "en iyi ve en eksiksiz" şekilde oyunculara ulaşması için çalışıldığı ifade ediliyor.

Programdan alınan oyunlar ise DRM koruması olmaksızın oyunculara sunuluyor. Yani bu oyunları aldığınızda oynamak için internete bağlanmak gibi bir zorunluluğunuz olmayacak. GOG'un proje için özel olarak görevlendirdiği teknik destek ekibi de bu oyunları çalıştırma konusunda oyunseverlere yardımcı olacak.

İlk aşamada projede 100 oyun yer alacak ve önümüzdeki aylarda yeni oyunlar bu listeye eklenecek. Projede ilk aşamada Windows'ta oynanan oyunlara odaklanılacak. Oyunlar ne kadar eski olduklarına göre değil artık destek alıp almadıklarına göre seçilecek.