GOG'un Yeni İade Politikasına Geliştiricilerden Tepki Geldi

Oyun satış platformu olan GOG, geçtiğimiz günlerde iade politikasında önemli bir değişikliğe imza atarak oyunculara fazlasıyla hak tanıdı. Oyun geliştiricileriyse bu değişikliğin kendilerine bildirilmediğini ve oyuncuların bu hakkı kötüye kullanabileceklerini savunuyor.

Oyun satış platformu GOG, bundan birkaç gün önce müşterilerine 'güven beyanı' vermek amacıyla iade politikasında bir değişikliğe gitmişti. Bu değişiklik yapılmadan önce, sitede aldığınız bir oyunu iade etmek için oyunu hiç indirmemiş veya oynamamış olmanız gerekiyordu.

GOG’un yaptığı tartışmalı değişiklikle oyuncular, iade konusunda epey esnekliğe kavuştular. Öyle ki artık oyuncuların bir oyunu iki kez bitirip ardından iade etme imkânı var. GOG’un yaptığı yeni değişiklikle oyuncular, aldıkları oyunu 30 gün içerisinde iade edebiliyorlardı.

Oyuncular, oyunu bitirdikten sonra bile iade edebilme hakkına sahipler:

Üstelik GOG’dan satın aldığınız bir oyunun iadesini istemek için herhangi bir kısıtlama da bulunmuyor. Oyuncular, bir oyunu indirip oynasalar ve bitirseler bile oyunu iade edebiliyorlar. Böylelikle iade konusunda esnek sayılan Steam bile GOG’un yeni sistemiyle geride kaldı.

Ortaya atılan bir iddiaya göre GOG, böyle bir değişiklik yapacağını oyun geliştiricilerine bildirmedi. Son birkaç gündür Twitter üzerinde birçok kişinin paylaştığı tweet’lere göre GOG’un aşırı esnek iade sistemi, oyuncular tarafından kötüye kullanılabilecek yanlara sahip.

Bilindiği üzere GOG, oyun performansını etkileme potansiyeline sahip olan DRM’yi sattığı oyunlarda sunmuyor. DRM’yi bilmeyenler için kısa bir şekilde özet geçmek gerekirse bu sistem, video oyunlarının korsanlaşmasını ve telif hakkı olan çalışmaların paylaşılmasını engelliyor.

GOG’un yeni iade sistemi hakkında açıklamalarda bulunan birkaç geliştiriciyse yeni sistemin 'gülünç' olduğunu söyledi. Ayrıca GOG’un bu değişikliği daha önce kendilerine bildirmediğini, değişikliği GOG’un paylaştığı blog yazısından öğrendiklerini de ekledi.

GOG’un yeni iade sistemi gerçekten de biraz abartı olabilir. Oyuncular, bu platformdan satın aldıkları oyunları 30 gün içerisinde birkaç kez bitirebilecek potansiyele sahipler. Dolayısıyla bu noktada geliştiricilere hak vermek gerekebilir. GOG hakkındaki tartışmaların nereye varacağını ancak önümüzdeki günlerde öğrenebileceğiz.