Google Alışveriş, yapay zekâ ile baştan aşağı yenilendi. Hizmete çok işinize yarayacak birçok yenilik geliyor.

Google, alışveriş yapan kullanıcıların çok tercih ettiği “Google Alışveriş” kısmında büyük değişikliklere gideceğini duyurdu. Paylaşılan blog gönderisinde hizmetin baştan aşağı yenilenmesini sağlayan bu değişiklikler detaylandırıldı.

Tamamen yeni bir Google Alışveriş deneyimiyle karşı karşıya kalacağız. Tahmin edebileceğiniz gibi buraya da yapay zekâ entegre edilecek. Şirket, yapay zekâyı temel alan Google Alışveriş ile arananın kolayca bulunduğu çok daha kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sunacağını söylüyor.

Yapay zekâ, aradığınız ürün hakkında bilmeniz gerekenleri içeren bir özet yazacak

Gemini modellerini kullanan Google, en alakalı ürünleri yapay zekâyla kullanıcıya gösterecek. Aramanız için dikkate almanız gereken en önemli şeyler ile ihtiyaçlarınızı karşılayacak ürünler içeren yapay zekânın oluşturduğu özetler de alacaksınız.

Örneğin soğuk bir yere gideceksiniz ve orası için ceket bakıyorsunuz. Google Alışveriş, bu cekette olması gereken şeyleri içeren ve satın almadan önce bilmeniz gereken şeyleri içeren kısa bir açıklama sunacak ve ardından en alakalı ürünleri gösterecek. Böylece aradığınız şeyi hızlı ve kolayca bulmanız sağlanacak. Belirli bir bedenden yakınlarda aradığınız ürüne kadar farklı şeyleri içeren yeni dinamik filtreler de aynı şekilde deneyiminizi iyileştirecek.

Kişiselleştirilmiş akış

Google Alışveriş, kişiselleştirilmiş yepyeni bir akışı da kullanıcılarla buluşturuyor. Alışveriş deneyiminizi bir üst seviyeye çıkaracak bu özellik, hem mobil hem de masaüstünde Google Alışveriş’e her girdiğinizde karşınıza çıkacak.

Basitçe anlatacak olursak önceki tercihlerinizi temel alarak beğenebileceğiniz ürünleri sizlere gösteriyor. Ekranın üst kısmında yakın zamanda aldığınız ürünler, yana kaydırmalı olarak gösteriliyor ve bu şekilde kaldığınız yerden devam etmeniz sağlıyor. Aşağıya kaydırdığınızda ise ilginizi çekebilecek yepyeni ürünler gösteriliyor. Google bu ürün önerileri için son aramalarınızı, alışverişlerinizi ve YouTube videolarınızı kullanıyor.

En iyi fiyatları bulmayı sağlayacak

Hepimiz bir ürün ararken en uygun fiyatlısını bulmaya çalışırız. Yeni Google Alışveriş de bu konuya büyük önem veriyor. Fiyat takipleri ve fiyat karşılaştırmaları gibi çok yararlı özellikleri kullanıcılarla buluşturacak. Aynı zamanda “Fırsatlar” ismi verilen yeni sekme ile fiyatı düşen ilginizi çekebilecek ürünlere ulaşabileceksiniz.

Yenilenen Google Alışveriş, şimdilik yavaş yavaş ABD’de kullanıma sunulmaya başladı. Diğer ülkelere ne zaman geleceği konusunda ise maalesef henüz bir bilgi yok.