Eric Schmidt, Amerikan Ordusunun tanklar yerine dronelar alması gerektiğini ve bu değişimin askeri stratejileri etkileyeceğini belirtti.

Eski Google CEO'su Eric Schmidt, ABD ordusunun mevcut tank filosunu yapay zekâ destekli insansız hava araçlarıyla değiştirmesi gerektiğini belirtti. Schmidt, bu öneriyi Suudi Arabistan'daki bir yatırım zirvesinde dile getirdi ve savaşın gidişatında droneların önemini vurguladı.

Schmidt, tankların günümüzde işlevselliğini yitirdiğini savunarak, “ABD'nin binlerce tankı depoluyor olması çok anlamlı değil” dedi. Bunun yerine drone alımının daha etkili bir seçenek olduğunu ifade etti. Ukrayna-Rusya savaşında kullanılan droneların, düşük maliyetleri ile daha pahalı tankları etkisiz hale getirdiğini belirten Schmidt, askeri harcamaların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Askeri stratejiler dronelara göre yeniden şekillenecek

Ukrayna'nın, Rusya'nın askeri üstünlüğüne karşı koymak için uygun dronelar kullandığını ancak tankların hala önemli bir rol oynadığını belirtti. Aynı zamanda Schmidt Batılı hükûmetlerin bu tür teknolojik değişikliklere ayak uydurmakta zorluk çekeceğini düşündüğünü ifade etti.

Schmidt'in tankların yerini alabilecek drone teknolojileri konusundaki vurgusu, gelecekteki askeri stratejilerin nasıl şekilleneceğine dair önemli bir tartışma başlatabilir. İnsansız hava araçlarının yükselişi savaş alanındaki dinamikleri değiştirme potansiyeline sahip gibi görünüyor.