Google, Android Geliştirici Panolarını 6 Aydır Güncellemiyor

Android Developers adlı internet sitesi, Google’ın işletim sistemi Android’in hangi sürümünün kullanıcılar tarafından ne kadar benimsendiğini ayrıntılı olarak anlatan bir panoya sahip. Ancak Google, altı ay önce sayfayı güncellemeyi bırakmış durumda.

Bir Android sürümünün ne kadar kişi tarafından benimsendiğini bilmek, Android bir cihaz kullanıp kullanmamak konusunda düşünen veya Android sürümünü değiştirmeyi düşünen herkes için oldukça önemli. Google, bu bilgileri paylaştığı panoyu en son Android Oreo’nun %10’u geçtiği Temmuz ayında güncelledi. Ağustos ayına gelindiğindeyse Android Pie piyasaya sürüldü. Gelin son güncellemedeki verilere yakından bakalım.

İşte hangi Android sürümünün ne kadar kullanıldığını gösteren veriler:

Android 8.0 / 8.1 Oreo (Ağustos 2017, Aralık 2017): % 21,5

% 21,5 Android 7.0 / 7.1 Nuga (Ağustos 2016, Ekim 2016): % 28,2

% 28,2 Android 6.0 Hatmi (Ekim 2015): % 21,3

% 21,3 Android 5.0 / 5.1 Lollipop (Kasım 2014, Mart 2015): % 17.9

% 17.9 Android 4.4 KitKat (Ekim 2013): % 7.6

% 7.6 Android 4.1 / 4.2 / 4.3 Jelly Bean (Temmuz 2012, Kasım 2012 ve Temmuz 2013): % 3.0

% 3.0 Android 4.0 Ice Cream Sandwich (Aralık 2011): % 0.3

% 0.3 Android 2.3 Gingerbread (Aralık 2010): % 0.2

Aralık ayının başlarında, grafiğin altına küçük bir not eklendi: “Güncelleme yakında: veri akışı devam ediyor.” O zamandan bu yana 4 aydan fazla bir süre geçti. Geçen bu süre içinde herhangi bir veri güncellemesinin olmaması bir şeyler ters gittiği yorumlarına sebep oldu.

Google verileri güncellemeyi reddettiği için akıllara Android Pie sürümünün Oreo’dan daha az kullanıldığı ve %10’dan az benimsendiği geliyor.

Google, yıllık güncellemelerin önemini değiştirmeye ve gelişini hızlandırmaya çalışıyor. Şirket, Android ICS ile büyük bir sistem güncellemesi gerektirmeden Android cihazlarına çeşitli özellikler ve iyileştirmeler getirmek için kullandığı Google Play Hizmetleri'ni piyasaya sürdü. Android Nougat ile aylık güvenlik güncellemeleri yayımlamaya başlandı. Android Oreo ile işletim sistemini modüler, sistem güncellemelerini ise daha kolay hâle getirilen Project Treble'ı tanıttı. Android Q ise kendi güncellemeleriyle ilerlemeyi vadediyor.

Android Pie güncellemesi, Project Treble’ı test etmek için harika bir fırsat oldu. Project Treble etkin olarak gönderilen her cihaz, güncellemeyi otomatik olarak alacağından bu güncellemeye teknik olarak en kolay gelen güncelleme diyebiliriz.

Daha önceki sürümler Oreo ve Nougat, kullanıcılar tarafından 5 ayda %1, 10 ayda %10 oranında benimsenmişti ancak Google, verileri güncellemeyi durdurduğu için Android Pie sürümünün bu sürümlere yetişip yetişemediğini bile bilmiyoruz.

Google verileri güncellemeyip nedenini söylemese de sonsuza dek sessiz kalmayacak. Konuyla ilgili açıklama iki hafta sonra şirketin en büyük geliştirici etkinliği olan Google I/O 2019’da gelebilir.