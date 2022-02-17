Google, bugün yaptığı açıklamada Android kullanıcılarının gizliliğini korumayı hedefleyen Privacy Sandbox isimli projeyi tanıttı. Peki bu sistem kullanıcıları nasıl koruyacak? Detaylar haberimizde.

Gizlilik, şu anda belki de en çok ihtiyacımız olan şeylerden birisi. Kullandığım akıllı telefonlar ve bilgisayarlar, sosyal medyalar ve diğer uygulamaların topladığı veriler nedeniyle pek çok insanın gizliliği, onlar farkında bile olmadan ihlal ediliyor.

Apple bu konuda iOS 14’ten beri yeni düzenlemeler getiriyordu ancak Android cephesi, ufak tefek değişiklikler dışında herhangi bir adım atmamıştı. Bugün Google tarafından açıklananlara göre şirket, kullanıcılarının kişisel verilerinin gizliliği için yeni bir sisteme geçecek.

Privacy Sandbox projesi ile kullanıcıların gizliliği koruncak

Android’in Güvenlik ve Gizlilik bölümünün başkanı olan Anthony Chevez, Android kullanıcılarının gizliliğini korumasını sağlamak için yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Privacy Sandbox Project adı verilen bu sistem, 3. parti uygulamaların ve sitelerin kullanıcılar hakkında minimum düzeyde bilgi toplamasına izin verecek ve çerezlerin kullanım amaçlarını kökten değiştirecek.

Pek çok uygulama ve internet sitesi farklı farklı çerezler kullanarak kullanıcılardan farklı bilgileri topluyordu. Bu sistemin önüne geçmeye hedefleyen Google, kullanıcılardan istenen çerezleri gözden geçirecek ve çerezleri takip edecek bir sistem geliştirerek kullanıcılarının gizliliğini koruyacağını açıkladı.

3. parti sitelerin ve uygulamaların kullandığı çerezlerin büyük bir bölümü kullanıcıların şifreleri, IP adresleri, MAC bilgileri gibi önemli bilgileri depoluyordu. Bu çerezlerin ele geçirilmesi durumunda ise kullanıcıların cihazları hacklenebiliyor ve bütün kişisel bilgileri internete sızabiliyordu.

Peki bu yeni sistem nasıl çalışacak?

2019’dan beri Google tarafından geliştirilen Privacy Sandbox sistemi, bu çerezleri tek bir yerde depoluyor ve çerezin nereden geldiğini kontrol ediyor. Yapılan bu kontrolün ardından güvenli olan çerezler sandbox'ın içine kabul ediliyor. Sandbox, çerezlere kendini sanki gerçek bir telefonmuş gibi tanıtıyor ve bu sayede asıl işletim sistemini ve cihazı koruyor.

Kullanıcılar Privacy Sandbox içinde oluşturdukları Advertising ID (Reklam kimliği) sayesinde kişisel bilgilerini girmeden farklı isimler ve bilgiler kullanarak kendi gizliliklerini koruyabiliyor. Bu sayede hem şirketler sorunsuz bir şekilde çerezlerini toplamış oluyor hem de kullanıcıların gizlilikleri hakkında endişelenmesine gerek kalmıyor.

Chevez, 2022 yılının sonuna doğru bu sistemi kullanıcılarla birlikte test etmeye başlayacaklarını açıkladı. Eğer testler olumlu sonuç verirse 2023 yılının 3. çeyreğinde yeni Android sürümü ile bu özelliği görebiliriz.