Google, sahip olduğu uygulamaları birbirine entegre etme konusunda iyi bir yol kat etti. Şimdi ise şirket, Google Asistan’ın, Fitbit ve Google Fit istatistikleri ölçmesi için destek ekledi.

ABD merkezli teknoloji devi Google, son zamanlarda mevcut uygulama ve hizmetlerinde önemli değişiklikler yapıyor. I/O 22 etkinliğinde pek çok yenilikten bahseden şirket, Google Asistan’ı da daha fazla uygulamaya entegre etmeye başladı.

Bu ayın başlarında Google Fit ve Fitbit entegrasyonu Nest Hub’a uyarlanmıştı. Şimdi ise Google, Asistan uygulamasına Fitbit ve Google Fit istatistiklerini izleyebileceği bir özellik kazandırdı. Söz konusu güncelleme bu haftanın başında kullanıcılara sunulmaya başladı.

Google Asistan güncellemesi herkese sunulmaya başladı

Google’ın yeni entegrasyonu, kademeler halinde tüm kullanıcılara sunulmaya devam ediyor. Güncellenen Asistan uygulaması sayesinde; Asistan ayarları > Sağlık > Aktivite seçeneklerine girerek verilerinizi izlemeyi açabilirsiniz.

Söz konusu güncelleme sonrasında, Google Asistan’a sağlığınızla ilgili sorular sorabilirsiniz. Örneğin Bugün / geçen hafta kaç adım attım, bugünkü kalp atış hızım nedir ya da Fitbit için kaç kalori yaktım gibi soruları Asistan’a yöneltebilirsiniz.

Bu sorulara karşılık Google Asistan, cevap olarak sizlere bazı kartlar gösterecek. Ayrıca Asistan’ın bu verileri son senkronizasyona göre ele alacağının da altını çizelim.