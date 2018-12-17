Google Asistan’ın Türkçe Olarak Yaptığı Aşırı Kötü 10 Espri

Uzun bir zamandır Türkçe sürümünü beklediğimiz Google Asistan’a nihayet kavuştuk. Tıpkı zamanında Apple’ın Siri’yi yayınladığı günlerde olduğu gibi, yeniden sanal asistan ile samimiyet kurmak moda olmaya başladı. Peki Google Asistan iş komiklik olduğunda ne kadar başarılı? Yapay zekalar yüzünden hayattan soğuma garantisi veriyoruz.

Google, sesli asistan olayını epey ciddiye alıyor. Yakında firmanın sunacağı hizmetler sayesinde kapalı iş yeri kalmayacak. Günün her saatinde, istediğiniz her işletmeyle canlı temas halinde bulunabileceksiniz. Sadece sizin taleplerinize cevap veren insan çalışanlar değil, en az onlar kadar insancıl sese sahip Google Asistan olacak.

Google’ın bu konuda sadece akıllı telefonlarda bulunacak bir yapay zeka ağı tasarlamadığını herhalde anlamışsınızdır. Özellikle 5G’nin popülerleşmesiyle birlikte, Nesnelerin İnterneti çağına iyiden iyiye giriş yapacağız. Otomobillerimiz, mutfak robotlarımız, televizyonlarımız ve daha pek çok şey bu yapay zekalara bağlı olacak.

Peki ya günlük hayatta bir yapay zeka ile konuşmak istediğimizde nasıl deneyimler yaşayacağız? Gelecekte bu konuda ciddi işler görebiliriz, ancak günümüzde o kadar da kaliteli deneyimler yaşamadığımız aşikar hatta Google Asistan’ın yeni gelen Türkçe sürümünde, oldukça gülünç sonuçlar almak mümkün.

Başlamadan önce sizde denemek isterseniz, telefonunuzun kilidi açıkken, ana ekranda "Okey Google" diyerek seslenin ve ardından size bir fıkra anlatmasını ya da espri yapmasını isteyin:

Şu sıralar herkese dağıtılmadığı için, sizin yerinize Google Asistan’dan biz istekte bulunduk. Bakın o isteğimiz nasıl trajedilerle sonuçlandı:

Mütevazilikte sınır tanımıyor, pes doğrusu:

Gülümsetecek mi? Oynat bakalım:

Umarım kanser olmam, buyursunlar:

E ya sonra?

Sadece babannene göre değil, bütün sülalene göre antipatiksin:

Sanki böyle ruhum damarlarımdan çekiliyor:

Ne ara Türkçe öğrenip, lise 1 öğrencisi oldun Google?

Giderken de gelirkende solda olan o yerin sahibini anlatıyor:

Karnede sadee coğrafyası iyi olan öğrenci:

Lanet olsun ki ben istedim, evet pişmanım:

Gülümsemeye inancım sıfır, sana güvenim tam Google:

Oooo National Geographic izliyoruz:

Arkadaşı yaşıyor muymuş?

Hemen hayattan soğumak isteyenler için son vuruş:

BONUS: Google'un şu sıralar hala üzerinde çalıştığı yeni nesil ses sentezleme özelliklerine sahip Duplex sistemi, bir insanı kandırıp Turing testini geçerken (Mayıs 2018):

Sizce hangisi daha gerçekçi? Görüş ve deneyimlerinizi yorumlarda bizlerel paylaşmayı unutmayın :)