Google, Bulut Oyun Hizmeti Stadia'yı Kapatıyor

Google, 2019'da tanıttığı bulut oyun hizmeti Stadia'yı kapatma kararı aldı. Kullanıcılara iade yapılacağı belirtilirken kapatılma sebebinin hizmetin yeterince ilgi görmemesi olduğu belirtildi.

Teknoloji devi Google, 2019 yılında oyun dünyasında devrim yaratacağı belirtilen bulut oyun sistemi Stadia’yı tanıttı. Ancak bugün gelen haberler, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now gibi hizmetlerin en büyük rakibi olan servis için yolun sonunun geldiğini gösterdi.

Google, bugün paylaştığı bir gönderiyle bünyesinde birçok oyunu bulunduran ve 4K çözünürlük gibi birçok özelliği kullanıcılarına sunan Stadia hizmetini kapatacağını duyurdu. Farklı kıtalardan toplam 23 ülkede faaliyet gösteren oyun hizmeti, Türkiye’ye ise henüz gelmemişti. Gelen yeni açıklama da hiçbir zaman hizmeti deneyimleyemeyeceğimizi gösterdi.

Kullanıcılara iade yapılacak

Stadia yöneticisi Phil Harrisson tarafından yapılan paylaşımda, müşterilerin yaptığı satın alımlar ile ilgili de ifadeler yer aldı. Buna göre alınan Stadia Store üzerinden alınan tüm oyunlar ve eklentilerin karşılığı, Google Store’dan alınan donanımlarınkiler de dahil olmak üzere kullanıcılara iade edilecek. Google ayrıca Stadia Pro aboneliğine sahip kullanıcılara ise herhangi bir iade yapılmayacağını ifade etti.

Hâlihazırda bulunan kullanıcılar, şu an Stadia’ya dahil olan oyunları 18 Ocak 2023 tarihine kadar oynayacak. İadeler de ocak ayının ortasına kadar tamamlanmış olacak. Öte yandan Stadia kapsamındaki tüm oyun ön siparişlerinin de bugünden itibaren kapatıldığını eklemek gerek.

İptal kararı, ilginç olarak Google’ın hizmete yeni özellikler eklemesinden kısa bir süre sonra geldi. Şirket, geçtiğimiz haftalarda Pro aboneleri için 1440p kalite seçeneğini sunmuştu. Buna ek olarak ağustos ayında kullanıcıların arkadaşlarıyla ekranlarını paylaşmasını sağlayan bir özellik tanıtılmıştı.

Stadia, yeterli ilgiyi görmemesi nedeniyle kapatılıyor

Stadia Genel Müdürü Phil Harrison’ın açıklamalarına göre bulut oyun hizmetinin kapatılmasının arkasındaki ana sebep, yeteri kadar ilgi görmemesi: “Birkaç yıl önce oyun hizmeti Stadia’yı piyasaya sürdük. Hizmet, tüketicilere yönelik güçlü bir teknoloji temeli üzerine inşa edilmiş olsa da kullanıcılarda beklediğimiz ilgiyi göremediğimiz için Stadia’yı sonlandırmaya başlamak için zor bir karar aldık.” 2021 yılında yayınlanan bir rapor da hizmetin kullanıcı sayısının hedeflenenden ‘yüz binlerce az’ olduğunu göstermişti.

Bunların yanı sıra karar, Google’ın Stadia’ya oyun geliştirmesi için kurduğu stüdyoların kapatmasından yaklaşık 19 ay sonra geldi. Şirket, 2021’deki bu kararının arkasındaki sebebin finans ve zaman olduğunu belirtmiş, AAA oyun geliştirmenin zorluğuna dikkat çekmişti.