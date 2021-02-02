Google, Stadia İçin Oyun Geliştirecek Stüdyoları Kapatıyor

Google, Stadia hizmeti için kurduğu oyun geliştirme stüdyolarını kapatma kararı aldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan şirket, AAA oyun geliştirmenin hem maddi hem de zaman açısından büyük bedeller gerektiğini söyledi. Ancak platform, en iyi üçüncü taraf oyunları sunmaya devam edecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google, 2019 yılının son dönemlerinde Stadia isimli oyun platformunu duyurmuştu. Bu platform, dünyanın en popüler oyunlarına internet üzerinden erişilmesini sağlıyor, oyuncular ister bilgisayarlarından isterlerse de televizyonlarından, Google Stadia'ya ulaşabiliyorlardı. Oyun akış hizmeti bir süredir kullanılıyor olsa da Google, bu hizmetle ilgili radikal bir karar almış durumda.

Google, Stadia'nın lansmanını yaparken bu hizmet için özel oyunlar geliştireceğine de açıklamıştı. Yani şirket, tıpkı PlayStation'a özel oyunlar üretildiği gibi Google Stadia'ya özel oyunlar üretecek, bu oyunları kullanıcılarla buluşturacaktı. Ancak işler, pek de planlandığı şekilde gitmemiş gibi görünüyor. Zira şirket, konuyla ilgili yaptığı bir açıklamayla oyuncuların heveslerini kursaklarında bırakmış durumda.

Google, Stadia'ya oyun geliştirecek stüdyoları kapatma kararı aldı

Google tarafından yapılan açıklamalarda, Stadia için oyun üretecek stüdyoların kapatılmasına dair karar alındığı ifade edildi. Böylelikle bir şubesi Montreal, diğeri ise Los Angeles'ta bulunan Stadia Games and Entertainment şirketinin kapatılacağı netleşmiş oldu. Google, alınan kararın nedeninin finans ve zamanla ilgili olduğunu açıkladı.

Google, yeni bir oyun geliştirmenin oldukça uzun bir süreye mal olacağını söylüyor. Ayrıca bir oyun geliştirmenin maliyeti de oldukça yüksek. İşte tüm bunları değerlendirdiğini ifade eden Google, alınan kararın zorunluluk olduğunu beyan ediyor. Ancak bu durumun Google Stadia kullanıcıları için büyük bir sorun olmadığını söyleyen şirket yetkilileri, en iyi üçüncü taraf oyunların her zaman Stadia'da olacağını ve bu oyunların sayısının artmaya devam edeceğini belirtiyorlar.