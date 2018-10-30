  • Google, Cadılar Bayramı’na Özel Çok Oyunculu Doodle Çıkardı

Google, Cadılar Bayramı’na Özel Çok Oyunculu Doodle Çıkardı

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Google'ın dinozorundan sonra gelişme büyük olmuş gibi görünüyor.

Google belirli günlerde logosunu değiştirmeye pek de yabancı değil. Özel günlerin çoğunda belirli bir temayı görmemiz mümkün. Google Doodle isimli bu uygulamada ise yılın o zamanlarına gelmiş bulunmaktayız. Google’ın son Doodle’ı multiplayer bir oyuna ev sahipliği yapacak. The Great Ghoul Duel isimli, bayrak kapmacayı andıran oyun sekiz kişiyle birlikte oynanabilecek ve siz de tarayıcınızda deneyebilirsiniz.

The Great Ghoul Duel, dörder kişilik iki takımın haritaya dağılmış ruh alevlerini toplayıp üslerine getirmesi üzerine kurulu bir oyun. Oyuncular başkalarının alevlerini alabilecek ve en çok alevi üssüne getiren takım hızlandırma, gece görüşü gibi ekstra güçlere sahip olacaklar. Maçlar iki dakika sürse de fazlasıyla heyecanlılar.
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Google’ın ilk multiplayer Doodle’ı olan The Great Ghoul Duel insanların vaktini internet kesintisindeki dinozordan daha çok alacak gibi görünüyor. Bunun sebebi ise dinozorun aksine bu oyunu arkadaşlarınızla da oynayabiliyor olmanız.

Gidip denemenizi öneririz.

Kaynak : https://www.polygon.com/2018/10/30/18042140/google-doodle-halloween-game-great-ghoul-duel
Etiketler: google, doodle, cadılar bayramı, Halloween, google doodle
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