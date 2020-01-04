Google, kullanıcılar arasında en çok tercih edilen internet tarayıcılarından bir tanesi olan Google Chrome’un yeni bir sürümünü kullanıcılarının hizmetine sunmuştu. Ancak Google Chrome 79’da bazı hatalar olduğu ortaya çıktı.

ABD merkezli arama devi Google, için geçtiğimiz günlerde yayınladığı internet tarayıcısı Google Chrome 79’un, uygulamadaki bir hata sebebiyle indirilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Yaklaşık bir hafta kullanıcıların hizmetine sunulan Google Chrome 79, beraberinde getirdiği birçok özellik sayesinde kullanıcılarını memnun etmeyi başarmıştı. Getirdiği özelliklerin yanı sıra yenilikçi yapısıyla da Android kullanıcılarının beğenisini kazanan uygulamada bazı problemler olduğu ortaya çıktı.

Google Chrome 79

Teknoloji devi, ortaya çıkan sorunlar nedeniyle Google Chrome 79’un indirilmemesi gerektiğini söyledi. Google Chrome 79, gelişmiş güvenlik önlemleri sayesinde kullanıcılarını etkilemeyi başarırken veri ihlalleri konusunda kullanıcılarını uyarması sayesinde çevrim içi gizliliğe olan odaklılığını ortaya koyuyordu.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre WebView altyapısını kullanan Google Chrome 79, bazı kullanıcılarının telefonlarındaki verilerin silinmesine sebep oldu. WebView kullanılan uygulamalarda yaşanan bu sorun sadece geliştiricileri değil aynı zamanda kullanıcıları da etkiliyor.

Google Chrome 79 kullanırken silinen verilere bir daha ulaşılamamasının sebebiyse, uygulamaların depolama kısımlarında devreye giren WebSQL ve localStorage’ın Google Chrome 79’ta devreye girmemesi. Google, uygulamada oluşan bu hata sebebiyle bir açıklama yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, bu hatanın çözümü konusunda henüz bir karar verilmediği ortaya çıktı.

Siz Google Chrome 79’u akıllı telefonunuza indirmiş miydiniz? Siz de bu tarz bir sorunla veya farklı sorunlarla karşılaştınız mı? Fikirlerinizi ve uygulamada yaşadığınız sorunları, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.