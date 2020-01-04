Google Haberler'deki Dijital Dergi ve Gazeteler Kaldırılıyor

Google, Google Haberler platformunda ücret karşılığında basılı versiyonun aynısı olan dijital dergi ve gazeteleri artık müşterilerine sunmayacak. Şirket, bu servisine son veriyor ve son 30 gün içinde yapılan ödemeleri iade ediyor.

Teknolojinin gelişmesiyle uzun zamandan beri kağıda basılan gazetelerin ve dergilerin de yavaş yavaş sonu gelmeye başladı. Gazeteler ve dergiler, artık birçok uygulama ve platform üzerinde dijital olarak okunabilir hale geldi ve her gün telefonu elinde olan bizler artık haberleri ve gelişmeleri buradan takip etmeye başladık.

Google gibi dev firmalar da insanların güncel haberlere kolayca erişebilecekleri hizmetler oluşturdu. Google’ın hizmeti Google Haberler'di. Google, dijital dergi ve gazetelerin satışına ilk olarak 2012 yılında Play Store’da başladı. Dergi ve gazete satışlarının yanında filmler ve diziler de kullanıcıların beğenisine sunuldu. Hizmetin başlamasından bir süre sonra Google, hizmetlerini birkaç platforma ayırdı. Google Haberler de bu şekilde meydana geldi.

Google Haberler, dijital gazeteleri ve dergileri kaldırıyor:

Google Haberler, Android Police’ten aldığımız bilglere göre dijital gazete ve dergi sağlayan ücretli gazete aboneliklerini artık bünyesinde barındırmayacak. Android Police'e göre Google Haberler, ücretli gazete aboneliği kullanan müşterilerine bir e-posta yolladı. Bu e-posta, müşterilere Google’ın basılı versiyonlarıyla aynı olan dijital gazetelerin ve dergilerin kaldırılacağını belirtti.

Google adına konuşan bir yetkili, Engadget’a verdiği bilgide Google hakkında yapılan bu haberi doğruladı. Yetkili, Google’ın bu programının 200’den fazla yayıncıyla birlikte yapıldığını söyledi. Peki, bundan sonra Google Haberler’de abonelik sisteminin geleceği ne olacak?

Müşterilere gönderilen e-postaya göre Google Haberler ekibi, müşterilerinin abone oldukları yayın gruplarının kendi sitelerine gitmesini istiyor. Yani Google’dan abonelik almak yerine her bir gazeteye ve dergiye ayrı ayrı abone olmaları isteniyor. Elbette bu durum da bazı kullanıcıların Google Haberler’in amacını sorgulamaya itiyor.

Google Haberler’de bir gazeteye veya dergiye abone olan kişiler artık yeni sayılar edinemeyecek. Fakat daha önce edindikleri PDF ya da diğer formatlarda olan sayılara Google Haberler uygulaması üzerinden ulaşabilecekler. Ayrıca son 30 gün içerisinde herhangi bir ödeme yapan kişilerin ödemeleri de iade edilecek.