Dünyanın en popüler internet tarayıcısı olan Google Chrome, ilk kez piyasaya sürüldüğü 2009'dan bu yana en kapsamlı güncellemelerinden birini aldı. Bugün itibarıyla kullanıcılara sunulan Chrome 83, gelişmiş gizlilik denetimleri, çerez dosyalarını yönetmek için yeni ayarlar ve yeni bir Güvenlik Denetimi seçeneği dahil bir dizi iyileştirme ile geldi.

ABD’li internet devi Google, popüler web tarayıcısı Chrome’un 83. sürümünü yayınladı. Haberin girişinde de söylediğim gibi yeni güncelleme, hem nitelik hem de nicelik anlamında bugüne kadar yayınlanan en kapsamlı güncellemelerden biri. Chrome 83'ün bu kadar çok özellik içermesinin nedeni ise Google'ın devam eden koronavirüs pandemisi nedeniyle Chrome 82 sürümünü iptal etmesi.

Chrome 82’de sunmayı planladığı bazı özellikleri Chrome 83'e aktaran Google, bazılarını ise yılın geri kalanında yayınlayacağı güncellemelere saklamaya karar verdi. Chrome kullanıcıları şu anda Chrome > Yardım > Google Chrome Hakkında adımlarını takip ederek, tarayıcılarını Chrome 83 sürümüne güncelleyebilirler. Peki, yeni sürümde kullanıcıları hangi özellikler bekliyor? İşte Chrome 83 ile gelen bazı önemli yenilikler.

Yeni Sekme Grupları özelliği

Yeni Sekme Grupları özelliği, kullanıcıların sekmeleri küçük gruplar halinde birleştirmesine imkan tanıyor. Renklendirilebilen, yeniden adlandırılabilen ve hareket ettirilebilen sekme grupları, kullanıcıların farklı çalışma alanlarını birlikte yönetmesine olanak sağlıyor. Google, ileri sürümlerde sekme çubuklarındaki alanı genişletmek ve odaklanmayı artırmak için sekme gruplarını daraltmayı da planlıyor.

Yeni çerez ayarları

Chrome 83, kullanıcıların ayarlar sayfası üzerinden çerezleri site bazında yönetmelerine ve silmesine olanak tanıyor. Şimdiye kadar yalnızca Firefox kullanıcıları tarafından kullanılabilen bu özellik, kayıtlı tüm çerezleri ve site verilerini görmenizi sağladığı gibi, dilediğinizi kaldırmanıza da imkan veriyor.

Gizli Modda yeni çerez kontrolleri

Chrome 83 sürümü, gizli modda kullanıcıların üçüncü taraf çerezleri engellemelerine olanak tanıyan bir seçenek sunuyor. Üçüncü taraf çerezlerini engellemek, reklamverenlerin kullanıcıları çerez dosyası üzerinden izlemesini engellemesini sağlıyor. Böylece kullanıcıların çevrimiçi gizliliği korunmuş oluyor, ancak Google, bu özelliğin etkinleştirilmesi halinde bazı sitelerdeki özelliklerin bozulabileceği uyarısında bulunuyor.

Yeni güvenlik kontrolü seçeneği

Yeni Chrome sürümündeki yeniliklerden biri de, Güvenlik Kontrolü seçeneği oldu. Yeni araç, Chrome'un en son sürümü çalıştırıp çalıştırmadığını, kullanıcının şifrelerinin siber saldırılarda ele geçirilip geçirilmediğini, Güvenli Tarama hizmetinin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini ve tarayıcıda kötü amaçlı uzantıların olup olmadığını kontrol ediyor. Güvenlik Kontrolü seçeneğine, Chrome > Ayarlar > Gizlilik ve güvenlik adımlarını izleyerek ulaşabilirsiniz.

Uzantılar butonu

Chrome 83 itibarıyla artık tüm uzantılar, araç çubuğundaki tek bir düğme vasıtasıyla yönetilebilecek. Kullanıcılar her zaman olduğu gibi bundan sonra da favori uzantılarını Chrome araç çubuğuna sabitleyebilecekler, ancak yeni yüklenen tüm uzantılar önce söz konusu butonun altında görüneceğini söylemiş olalım.

DNS-over-HTTPS özelliği

Chrome’un 83. sürümü, kullanıcılara ayarlar panelinde HTTPS üzerinden DNS (DoH) protokolünü kolayca etkinleştirebilecekleri bir seçenek sunuyor. Söz konusu seçenek, Chrome > Ayarlar > Gizlilik ve güvenlik altındaki Gelişmiş bölümünde yer alıyor.

Google, kullanıcıları kendi 8.8.8.8 DNS sağlayıcısına geçirmekten ziyade mevcut DNS sağlayıcılarının DoH hizmetine (varsa) yönlendiriyor. DNS’nin çalışma mantığını değiştiren DoH, iletişim katmanını tamamen şifrelediği için internet servis sağlayıcılarının (ISS) kullanıcıların web trafiğini izlemesini engellemenin ve baskıcı ülkelerde sansürü atlatmanın bir yolu olarak lanse edilmişti.

Google tarafından hayata geçirilen ve DNS-over-HTTPS olarak bilinen yeni internet protokolü, DNS trafiğini şifreleyerek, bilgisayar korsanlarının internet trafiğini izlemesini ve kullanıcıları zararlı yazılım içeren web sitelere yönlendirmesini daha da zorlaştırıyor.

Chrome 83 güncellemesi nasıl yüklenir?

Chrome > Yardım > Google Chrome Hakkında adımlarını takip ederek, tarayıcınızı Chrome 83 sürümüne güncelleyebilirsiniz. Yeni Chrome sürümü ile gelen tüm özellikler hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.