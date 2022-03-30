Google Chrome, her ne kadar RAM canavarı olsa da hâlâ en çok kullanılan tarayıcı konumunda. Hepimizin kullandığı bu tarayıcı yıllar içinde birkaç logo değişikliğine uğradı ve son değişiklik, nihayet kullanıcılara sunulmaya başlamış durumdai

İlk olarak 2008 yılında karşımıza çıkan ve o zamanlar parlak, üç boyutlu ve şaşalı bir logoya sahip olan Google Chrome’un logosu, bugüne kadar üç kez değişmişti. Bugün yayımlanan yeni Chrome güncellemesiyle birlikte (Chrome 100) Chrome'un logosu, tarihindeki dördüncü değişikliği yaşadı.

Google Chrome’un ilk logosu, bahsettiğimiz gibi üç boyutlu ve bol ışıklandırmalı bir logoydu. O zamanlar için bu unsurlar tabii ‘Of ne kadar teknolojik duruyor baksana’ dedirtiyordu. Daha sonra logo 2011 yılında iki boyutlu bir hal aldı ve ışıklandırma + gölgelendirmeye sahipti. 2014 senesindeki logo değişikliğinde de Google, ışıklandırmayı kaldırmıştı. Fakat minimal tasarımların hakimliğini artırmaya devam ettiği bu dünya düzeninde Chrome, artık gölgelerden de kurtuldu.

Google Chrome logosundan gölgelendirmeler kalktı

Google Chrome’un 8 yıl sonra gerçekleşen logo değişikliğinde logodaki gölgelendirmeler de kalktı ve elimizde sade mi sade bir logo kaldı. Bununla birlikte logo, en boy olarak aynı kalsa da ortadaki mavi dairenin büyümesiyle birlikte daha ince bir çembere sahip oldu.

Gölgeler ve mavi dairedeki değişikliğin yanı sıra Chrome, daha canlı renklere sahip bir logoya da kavuştu. Renklerde yapılan çok ince bir ayarla birlikte kırmızı, yeşil, sarı ve mavi renkleri artık daha da canlı oldu. Google Chrome'un çıkışından bu yana logosunda geçirdiği evrimse şu şekilde sonlandı: