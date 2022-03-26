Tüm dünyada en sevilen internet tarayıcılarından biri olan ve 3,2 milyar kullanıcısı bulunan Chrome, siber saldırılardan kullanıcılarını korumak amacıyla bir 'acil durum güvenlik güncellemesi' yayınladı.

Google Chrome, en çok tercih edilen internet tarayıcılarından biri olmaya devam ediyor. Ülkemizde ve tüm dünyada 3,2 milyar kullanıcısı olan Chrome, bu günlerde zor günler yaşıyor.

Chrome son günlerde siber saldırı gruplarının hedefi olmuş durumda. Bu saldırıların devam etmesi sebebiyle de şirket kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için yeni önlemler almaya başladı. Bu önlemler doğrultusunda bir ‘acil durum’ güvenlik güncellemesi yayınlandı.

Chrome kullanıcılarının saldırılardan korunmak için bu güncellemeyi mutlaka indirmesi gerekiyor

Siber saldırılar tüm dünyada büyük bir hız kazandı ve pek çok dev isim bu saldırıların hedefi oldu. Geçtiğimiz günlerde Samsung, NVIDIA, Toyota gibi pek çok şirketin hacklendiği haberini sizlerle paylaşmıştık. Saldırıya uğrayan isimlerden bir diğeri de sevilen internet tarayıcısı Google Chrome oldu. Şirket bu saldırılardan kullanıcılarını korumak amacıyla yeni önlemler almaya devam ediyor. Yayınlanan acil durum güvenlik güncellemesi eğer Chrome kullanıyorsanız bu saldırılardan kişisel verilerinizi korumanız için büyük bir önem taşıyor.

Chrome’un tek bir güvenlik açığından faydalanılarak gerçekleştirilen bu saldırılardan korunmaları için kullanıcıların bu güncellemeyi mutlaka yapmaları gerekiyor. 99.0.4844.84 sürümüne yönelik CVE-2022-1096 acil durum güncellemesinin yayınlanmasının ardından şirket, bu saldırıların ciddiyetinin farkında olduklarını açıkladı. Siz de eğer Chrome kullanıyorsanız veya kullanmasanız da bilgisayarınızda yüklüyse, bu güncellemeyi bir an önce yapmalısınız.

Peki güncellemeyi nasıl yapacağız?

İlk olarak Google Chrome’u açtıktan sonra ekranınızın sağ üstünde yer alan üç noktaya tıklayarak Ayarlar’a gidin ve açılan ekranın sol tarafında en altta yer alan ‘Chrome Hakkında’ seçeneğine tıklayın (Bazı Chrome sürümlerin Chrome Hakkında menüsü 'Yardım' seçeneğinin altında görünebilir). Eğer güncelleme hazırsa bu seçeneğe tıkladıktan sonra tarayıcınız otomatik olarak indirmeye başlayacaktır. Güncellemeyi yükledikten sonra ise 'Yeniden Başlat' seçeneğine tıklayarak tarayıcınızı kapatıp açmanız gerekiyor aksi takdirde güncelleme etkinleştirilemez.

Güncellemenin herkese açılması birkaç gün sürebilir, bu yüzden sizin ekranınızda bir güncelleme yoksa bir süre bekledikten sonra tekrar kontrol edin.