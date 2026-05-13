Google, Chrome'un mobil versiyonuna bir dizi yapay zekâ özelliği getiriyor.

Google, Chrome’un Android sürümüne yapay zekâ destekli yeni özellikler getirmeye hazırlanıyor. Şirketin Gemini 3.1 modeliyle güçlendirdiği bu yenilikler, mobil tarayıcı deneyimini yalnızca daha akıllı değil, aynı zamanda daha “kişisel” hale getirmeyi hedefliyor.

Haziran sonunda ilk olarak ABD’de kullanıma sunulacak özellikler arasında sayfa özetleme, görsel düzenleme ve günlük işleri otomatikleştiren “auto browse” sistemi öne çıkıyor.

Chrome artık sadece tarayıcı değil, asistan

Yeni sistemle birlikte kullanıcılar, Chrome’un sağ üst köşesindeki Gemini simgesine dokunarak gezindikleri sayfa hakkında anında sorular sorabilecek. Uzun bir makaleyi birkaç saniyede özetlemek, karmaşık bir konuyu daha anlaşılır hale getirmek ya da web sitesindeki belirli bilgileri bulmak mümkün olacak.

Üstelik bu deneyim yalnızca tarayıcıyla sınırlı değil. Gemini, Google’ın diğer servisleriyle de bağlantı kurabiliyor. Örneğin bir etkinlik sayfasındayken tarihi doğrudan Google Takvim’e ekleyebiliyor, bir tarifteki malzemeleri Keep uygulamasına aktarabiliyor veya Gmail içindeki belirli bilgileri bulabiliyor.

“Nano Banana” ile görselleri baştan yaratmak mümkün

Google’ın duyurduğu en dikkat çekici yeniliklerden biri de “Nano Banana” adlı görsel sistemi oldu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar internette gördükleri görselleri doğrudan Chrome üzerinden düzenleyebilecek.

Örneğin sınava çalışırken bir ders sayfasını “bilgilendirici infografiğe dönüştür” komutuyla görselleştirmek mümkün olacak ya da boş bir ev ilanına bakarken “modern oturma odası eşyaları ekle” diyerek odanın döşenmiş hâlini birkaç saniyede görmek mümkün hâle gelecek.

Sıkıcı işleri Chrome yapacak

Google’ın “auto browse” adını verdiği yeni sistem ise günlük işlerin otomatik yapılmasına odaklanıyor.

Örneğin bir stand-up gösterisine giderken otopark rezervasyonu yapmayı unuttuysanız, Chrome bilet bilgilerinizden etkinlik detaylarını çekip sizin için uygun park yeri arayabilecek ya da büyüyen köpeğiniz için yavru köpek mamasından yetişkin mamaya geçiş yapmanız gerekiyorsa Chrome bunu Chewy siparişinizde otomatik güncelleyebilecek.

Bu özellikler kulağa biraz “telefon artık benden daha organize” hissi veriyor olabilir ama Google’ın hedefi tam olarak bu.

Hangi telefonlara gelecek?

Gemini destekli yeni Chrome özellikleri, Android 12 ve üzeri işletim sistemine sahip belirli cihazlarda Haziran ayı sonunda ABD’de kullanıma sunulacak. “Auto browse” özelliği ise AI Pro ve AI Ultra abonelerine özel olacak. İlerleyen süreçte özellikler daha fazla bölgeye yayılacak.