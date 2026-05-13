Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Google Chrome'a Yepyeni Yapay Zekâ Özellikleri Geliyor: Mobil Deneyimi Baştan Aşağı Değişiyor!

Google, Chrome'un mobil versiyonuna bir dizi yapay zekâ özelliği getiriyor.

Google Chrome'a Yepyeni Yapay Zekâ Özellikleri Geliyor: Mobil Deneyimi Baştan Aşağı Değişiyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google, Chrome’un Android sürümüne yapay zekâ destekli yeni özellikler getirmeye hazırlanıyor. Şirketin Gemini 3.1 modeliyle güçlendirdiği bu yenilikler, mobil tarayıcı deneyimini yalnızca daha akıllı değil, aynı zamanda daha “kişisel” hale getirmeyi hedefliyor.

Haziran sonunda ilk olarak ABD’de kullanıma sunulacak özellikler arasında sayfa özetleme, görsel düzenleme ve günlük işleri otomatikleştiren “auto browse” sistemi öne çıkıyor.

İçerikten Görseller

Google Chrome'a Yepyeni Yapay Zekâ Özellikleri Geliyor: Mobil Deneyimi Baştan Aşağı Değişiyor!
2
2
2

Chrome artık sadece tarayıcı değil, asistan

2

Yeni sistemle birlikte kullanıcılar, Chrome’un sağ üst köşesindeki Gemini simgesine dokunarak gezindikleri sayfa hakkında anında sorular sorabilecek. Uzun bir makaleyi birkaç saniyede özetlemek, karmaşık bir konuyu daha anlaşılır hale getirmek ya da web sitesindeki belirli bilgileri bulmak mümkün olacak.

Üstelik bu deneyim yalnızca tarayıcıyla sınırlı değil. Gemini, Google’ın diğer servisleriyle de bağlantı kurabiliyor. Örneğin bir etkinlik sayfasındayken tarihi doğrudan Google Takvim’e ekleyebiliyor, bir tarifteki malzemeleri Keep uygulamasına aktarabiliyor veya Gmail içindeki belirli bilgileri bulabiliyor.

“Nano Banana” ile görselleri baştan yaratmak mümkün

2

Google’ın duyurduğu en dikkat çekici yeniliklerden biri de “Nano Banana” adlı görsel sistemi oldu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar internette gördükleri görselleri doğrudan Chrome üzerinden düzenleyebilecek.

Örneğin sınava çalışırken bir ders sayfasını “bilgilendirici infografiğe dönüştür” komutuyla görselleştirmek mümkün olacak ya da boş bir ev ilanına bakarken “modern oturma odası eşyaları ekle” diyerek odanın döşenmiş hâlini birkaç saniyede görmek mümkün hâle gelecek.

Sıkıcı işleri Chrome yapacak

2

Google’ın “auto browse” adını verdiği yeni sistem ise günlük işlerin otomatik yapılmasına odaklanıyor.

Örneğin bir stand-up gösterisine giderken otopark rezervasyonu yapmayı unuttuysanız, Chrome bilet bilgilerinizden etkinlik detaylarını çekip sizin için uygun park yeri arayabilecek ya da büyüyen köpeğiniz için yavru köpek mamasından yetişkin mamaya geçiş yapmanız gerekiyorsa Chrome bunu Chewy siparişinizde otomatik güncelleyebilecek.

Bu özellikler kulağa biraz “telefon artık benden daha organize” hissi veriyor olabilir ama Google’ın hedefi tam olarak bu.

Hangi telefonlara gelecek?

Gemini destekli yeni Chrome özellikleri, Android 12 ve üzeri işletim sistemine sahip belirli cihazlarda Haziran ayı sonunda ABD’de kullanıma sunulacak. “Auto browse” özelliği ise AI Pro ve AI Ultra abonelerine özel olacak. İlerleyen süreçte özellikler daha fazla bölgeye yayılacak.

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Ayda 9 Bin TL’lik Google AI Ultra’nın “Ucuz” Versiyonu Geliyor

Ayda 9 Bin TL’lik Google AI Ultra’nın “Ucuz” Versiyonu Geliyor

Hugging Face Nedir, Ne İşe Yarar? İşte Yapay Zekâ Modellerinin “Açık Kaynak Merkezi” Hakkında Her Şey

Hugging Face Nedir, Ne İşe Yarar? İşte Yapay Zekâ Modellerinin “Açık Kaynak Merkezi” Hakkında Her Şey

Apple, Yapay Zekâ Özelliklerini Ertelediği İçin iPhone Kullanıcılarına 250 Milyon Dolar Ödeyecek

Apple, Yapay Zekâ Özelliklerini Ertelediği İçin iPhone Kullanıcılarına 250 Milyon Dolar Ödeyecek

ChatGPT, Resmen Excel ve Google E-Tablolar'a Geldi: Ne İşe Yarayacak?

ChatGPT, Resmen Excel ve Google E-Tablolar'a Geldi: Ne İşe Yarayacak?

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Tuşlu Telefon Kullanan Askerlerin ChatGPT'ye Yazar Gibi SMS Atarak Gündeme Ulaşmasını Sağlayan Hizmet: "Sivilde"

Tuşlu Telefon Kullanan Askerlerin ChatGPT'ye Yazar Gibi SMS Atarak Gündeme Ulaşmasını Sağlayan Hizmet: "Sivilde"

Yapay Zekâ Sektörüne Yatırımlar Sürüyor: İletişim Başkanlığı Artık Hugging Face'te!

Yapay Zekâ Sektörüne Yatırımlar Sürüyor: İletişim Başkanlığı Artık Hugging Face'te!

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Google Chrome Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Toplam Fiyatı 770 TL Olan 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 770 TL Olan 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Mayıs 2026 MG Fiyat Listesi Açıklandı

Mayıs 2026 MG Fiyat Listesi Açıklandı

Dua Lipa, Samsung'a 15 Milyon Dolarlık Dava Açtı: İşte Nedeni!

Dua Lipa, Samsung'a 15 Milyon Dolarlık Dava Açtı: İşte Nedeni!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com