Google'da Bulunmak Yetmiyor: Poseidon360, İşletmelerin Yapay Zekâ Tarafından Önerilmesine Odaklanıyor

Google'da üst sıralarda yer almak, dijital dünyada görünür olmanın en önemli yollarından biriydi. Ancak ChatGPT, Gemini ve Perplexity gibi yapay zekâ platformlarının kullanıcıların bilgiye ulaşma alışkanlıklarını değiştirmesiyle birlikte işletmeler için yeni bir rekabet alanı ortaya çıktı.

Artık önemli olan yalnızca arama sonuçlarında bulunmak değil, yapay zekâya bir işletme veya hizmet sorulduğunda önerilen markalar arasında yer alabilmek. Poseidon360, GEO (Generative Engine Optimization) stratejileriyle işletmeleri bu yeni döneme hazırlamayı hedefliyor.

İnternet kullanıcılarının arama alışkanlıkları son yıllarda önemli ölçüde değişti. Geçmişte bir ürün, hizmet veya işletme arayan kullanıcıların ilk durağı Google olurken bugün yapay zekâ destekli platformlar da bu sürecin önemli bir parçası hâline geldi. Kullanıcılar artık onlarca internet sitesini tek tek incelemek yerine ChatGPT'ye, Gemini'ye veya Perplexity'ye doğrudan sorular yönelterek kendileri için en uygun seçenekleri öğrenmek istiyor.

Örneğin İstanbul'da bir diş kliniği arayan kullanıcı, Google'da farklı kliniklerin internet sitelerini ziyaret etmek yerine doğrudan yapay zekâya "İstanbul'da güvenilir bir diş kliniği önerir misin?" diye sorabiliyor. Benzer şekilde bir e-ticaret markası, restoran, otel veya dijital pazarlama ajansı da kullanıcıların bu platformlardan aldığı önerilerin bir parçası olabiliyor. İşte tam bu noktada dijital pazarlama dünyasının yeni kavramlarından biri olan GEO devreye giriyor.

GEO Nedir? İşletmeler İçin Neden Önemli?

GEO, İngilizce "Generative Engine Optimization" ifadesinin kısaltması. Türkçede Üretken Motor Optimizasyonu olarak kullanılan bu kavram, markaların ChatGPT, Gemini ve Perplexity gibi yapay zekâ sistemleri tarafından daha iyi anlaşılmasını, ilgili kullanıcı sorgularında değerlendirilmesini ve yanıtlar içerisinde önerilme veya kaynak gösterilme olasılığının artırılmasını amaçlıyor. Geleneksel SEO çalışmalarında temel hedef, bir internet sitesinin Google gibi arama motorlarında daha üst sıralarda yer almasını sağlamak. GEO ise bu yaklaşımı genişleterek markaların yapay zekâ destekli arama ve yanıt sistemlerindeki dijital varlığına odaklanıyor.

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Bu değişim özellikle yerel işletmeler ve hizmet sağlayıcılar açısından dikkat çekici. Bir kullanıcı yakınındaki restoranı, diş hekimini, avukatı, oteli veya teknik servis işletmesini yapay zekâya sorabiliyor. Dolayısıyla işletmelerin dijital dünyada nasıl tanımlandığı, hangi kaynaklarda yer aldığı ve sundukları hizmetlerin internet üzerinde ne kadar anlaşılır olduğu giderek daha fazla önem kazanıyor.

Poseidon360, Yeni Nesil Arama Optimizasyonuna Odaklanıyor

Dijital pazarlama sektöründe faaliyet gösteren Poseidon360, işletmelerin değişen arama alışkanlıklarına uyum sağlaması için SEO, GEO ve AEO çalışmalarını bir arada değerlendiriyor.

2011 yılından bu yana dijital pazarlama alanında hizmet veren Poseidon360, geleneksel arama motoru optimizasyonunun yanında yapay zekâ destekli arama sistemlerinin oluşturduğu yeni fırsatlara da odaklanıyor. Ajansın hizmet yaklaşımında Google görünürlüğü, dijital otorite, içerik stratejisi ve yapay zekâ sistemlerinde marka bilinirliği bir bütün olarak ele alınıyor. Poseidon360'ın sitesinde yer alan dijital pazarlama hizmetleri kapsamında işletmelerin dijital görünürlüğünü geliştirmeye yönelik farklı çözümler sunuluyor. Bu yaklaşımın önemli parçalarından biri de markaların yalnızca arama motorlarında değil, yeni nesil yapay zekâ platformlarında da doğru şekilde temsil edilmesi.

Bir İşletmenin Yapay Zekâ Tarafından Önerilmesi İçin Neler Yapılıyor?

Bir işletmenin ChatGPT veya Gemini tarafından önerilmesi, yalnızca internet sitesine birkaç anahtar kelime eklemekle mümkün değil. Yapay zekâ sistemleri, yanıtlarını oluştururken farklı dijital kaynaklardan, internet sitelerinden, içeriklerden ve mevcut bilgilerden yararlanabiliyor.

Bu nedenle GEO çalışmaları birden fazla optimizasyon alanını kapsıyor:

Teknik SEO: Web sitesinin arama motorları ve dijital sistemler tarafından erişilebilir ve anlaşılabilir olmasını sağlamak.

Entity SEO: İşletmenin kim olduğunu, hangi sektörde faaliyet gösterdiğini ve hangi hizmetleri sunduğunu dijital kaynaklarda netleştirmek.

Yapılandırılmış Veri (Schema Markup): İşletme, ürün, hizmet ve içerik bilgilerinin makineler tarafından daha kolay anlaşılmasına yardımcı olmak.

İçerik Optimizasyonu: Kullanıcıların gerçek sorularına kapsamlı, açık ve güvenilir yanıtlar sunan içerikler oluşturmak.

Dijital Otorite ve PR: Markanın farklı güvenilir kaynaklarda tutarlı bilgilerle yer almasını desteklemek.

Poseidon360, bu çalışmalarla işletmelerin dijital kimliğini güçlendirmeyi ve yapay zekâ destekli arama sistemlerinde değerlendirilme ihtimalini artırmayı hedefliyor.

SEO, AEO ve GEO: Dijital Görünürlüğün Üç Farklı Boyutu

Yeni nesil arama optimizasyonunda sıkça karşılaşılan üç kavram bulunuyor: SEO, AEO ve GEO. SEO (Search Engine Optimization), web sitelerinin geleneksel arama motorlarında organik görünürlüğünü artırmayı hedefliyor. AEO (Answer Engine Optimization), kullanıcıların doğrudan sorularına yanıt veren sistemlerde içeriklerin daha anlaşılır ve yanıt olarak kullanılabilir olmasına odaklanıyor. GEO ise üretken yapay zekâ sistemlerinde markaların ve içeriklerin görünürlüğünü geliştirmeyi amaçlıyor.

Bu üç yaklaşım birbirinin alternatifi değil. Aksine, birlikte değerlendirildiklerinde işletmelerin dijital dünyadaki farklı temas noktalarında daha güçlü bir varlık oluşturmasına yardımcı olabiliyor.

Poseidon360 da SEO, AEO ve GEO çalışmalarını bütünsel bir strateji içerisinde ele alarak işletmelerin hem bugünün hem de geleceğin arama alışkanlıklarına hazırlanmasını hedefliyor.

Dijital Pazarlamada Yeni Soru: Yapay Zekâ İşletmenizi Öneriyor mu?

Yapay zekâ destekli platformların gelişmesiyle birlikte dijital pazarlamada rekabetin ölçütleri de değişiyor. Artık işletmelerin yalnızca Google'da hangi sırada yer aldığını değil, kullanıcılar bir hizmet veya ürün önerisi istediğinde yapay zekâ tarafından nasıl değerlendirildiğini de takip etmesi gerekiyor.

Elbette hiçbir GEO çalışması bir işletmenin ChatGPT, Gemini veya Perplexity tarafından kesin olarak önerileceğini garanti etmiyor. Ancak doğru yapılandırılmış bir dijital kimlik, güçlü içerikler, güvenilir kaynaklarda yer alma ve teknik optimizasyon çalışmaları bu sistemlerde görünürlük açısından önemli bir altyapı oluşturuyor.

Önümüzdeki dönemde işletmeler için dijital rekabetin önemli başlıklarından biri de bu olacak gibi görünüyor. Google'da bulunmak hâlâ önemli ancak yapay zekâya sorulduğunda önerilen işletmeler arasında yer almak, markaların göz ardı edemeyeceği yeni bir hedef hâline geliyor. https://www.poseidon360.net instagram.com/poseidon360tr