Bu Haftanın En İyi 10 Ücretsiz Android Oyunu

Bu hafta Google Play Store'da yayınlanan ve kullanıcıların beğenisini toplayan 10 ücretsiz oyunu sizlerle paylaşacağımız yazımıza hoş geldiniz. Gelin bu yeni oyunlara birlikte göz atalım.

Oyun ve uygulama geliştiricilerinin katkılarıyla her geçen gün daha da geniş bir mağaza haline gelen Google Play Store'a bu hafta birbirinden ilginç yeni oyunlar dahil oldu. Yeni oyunların arasından derlediğimiz ücretsiz olarak indirilebilen oyunları indirmek için elinizi çabuk tutmalısınız. Daha önce birçok mobil oyunda olduğu gibi bu oyunlar da bir süre sonra ücretli hale gelebilir. İşte bu haftanın en iyi Android oyunları.

1. Hyperspeed

Arkadaşlarınız ya da tanımadığınız kişilerle yarışabileceğiniz Hyperspeed ile rakiplerinizin tepkilerini kameradan alınan görüntülerle anlık olarak görmeniz mümkün. Kask veya peruk gibi birçok dijital objeyi görüntünüze ekleyebileceğiniz oyunu, aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

2. Matman

Ringin ortasında duran bir dövüşçüyü kontrol ettiğimiz oyunda, 4 bir taraftan gelen düşmanlarla mücadele ediyoruz. Kolay kontrolleriyle öne çıkan oyunda tek gereken hızlı olmak. Tamamladığınız bölümler sonrası yeni karakterler de açabileceğiniz Matman'i aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

3. Go Slice

Verilen kağıtları uygun formda keserek minik karakterin hedefe ulaşmasını sağlayacak köprüler yapacağınız oyun, bulmaca türündeki oyunlardan keyif alanlar için iyi bir alternatif. Oldukça basit bir oyun olmasının yanında bir o kadar da eğlenceli olan Go Slice'ı aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

4. Battle Tanks: Legends of World War II

10'ar kişilik takımlara dahil olarak diğer takımlarla mücadele edeceğiniz gerçek zamanlı tank oyunu Battle Tanks: Legends of World War II, oyunculara 30'dan fazla farklı tank seçenekleri sunuyor. Ülkenizi savunarak diğer ülkeleri ele geçirmeyi amaçlayacağınız oyunu, aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

5. Micro Vendor Adventures

Elindeki kutu içeceği hedefe ulaştırması gereken minik bir robotu kontrol ettiğimiz oyun, yana kaydırmalı platform oyunlarını sevenler için oldukça keyifli bir alternatif olabilir. Özel tasarlanmış 8 bit grafikleriyle size eski oyunların verdiği tadı verebilecek Micro Vendor Adventures'ı aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

6. Williams™ Pinball

Eski Windows işletim sistemlerinde tek eğlencemiz olan Pinball, farklı bir versiyonuyla artık mobilde oynanabilecek. 3 boyutlu grafikleri ve özelleştirme seçenekleriyle keyif alarak oynayabileceğiniz Williams™ Pinball'ı aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

7. AxE: Alliance vs Empire

MMORPG oyunlarından keyif alanların sevebileceği bir oyun olan AxE: Alliance vs Empire, daha önce büyük beğeni toplayan birçok oyunun geliştiricisi NEXON Company tarafından geliştirilmiş. Kaliteli grafikleri, kolay kontrolleri ve zorlu seviyeleriyle dikkat çeken AxE: Alliance vs Empire'ı aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

8. World of Legends: Massive Multiplayer Roleplaying

Bu haftanın bir diğer açık dünya MMORPG oyunu da World of Legends: Massive Multiplayer Roleplaying. Arkadaşlarınızla takım olarak diğer takımlarla mücadele edip, belli bölgeleri ele geçirmeye çalışacağınız oyunda çok sayıda özel ödül de sizi bekliyor. Oldukça zor görevleri tamamlayarak efsane olabileceğiniz oyunu, aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

9. Machinarium Demo

Samorost ve Botanicula'nın yaratıcıları tarafından geliştirilen Machinarium, ödüllü bir bağımsız macera oyunu. Josef isimli robotun Kara Şapka Kardeşliği çetesi tarafından kaçırılan kız arkadaşı Berta'yı kurtarma hikayesini konu alan oyun, ilginç grafikleriyle de dikkat çekiyor. 2013'ten bu yana ücretli olarak Google Play Store'da bulunan Machinarium'un demosu olan bu oyunu, aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

10. Typoman Mobile

Bulmaca türünde bir platform oyunu olan Typoman Mobile'da karanlık bir dünyada yolunu bulmak için mücadele eden bir karakteri canlandıracaksınız. Etrafınızdaki harflerden oluşturacağınız kelimelerle farklı bir dünya yaratacağınız oyunu, aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Bu hafta yayınlanan ve keyifle oynayabileceğiniz oyunları listelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Sizin en beğendiğiniz oyun hangisi oldu? Yanıtlarınızı yorumlar kısmından bizle paylaşabilirsiniz. Mobil oyunlar hakkındaki listeleri sizlerle paylaşmaya önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.