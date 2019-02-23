ABD'deki Galaxy S8 Kullanıcıları İçin Güncelleme Yayınlandı

ABD'de yaşayan Galaxy S8 ve S8+ kullanıcıları birçok hata düzeltmesi, performans ve stabilizasyon iyileştirmesi barındıran ikinci Pie beta güncellemesini aldı.

Avrupa ve Asya’daki Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ kullanıcıları, Android 9 Pie’ın güncellemelerini birkaç gün önce almaya başlamış olsa da ABD’deki kullanıcılar bu iki model için de Pie sürümünün ikinci beta güncellemesini alıyor.

ABD’deki SM-G950U1 ve SM-G955U1 model numaralarına sahip Galaxy S8 ve Galaxy S8+ kullanıcıları ZSBB numaralı, 163 MB boyutundaki güncellemeyi almaya başladı. Yayınlanan güncelleme kamera sorunları, aşırı batarya tüketimi, mobil verinin APN düzeltilmediği için kullanılamaması gibi sorunları düzeltirken, performans ve stabilizasyon iyileştirmelerini de içeriyor.

Güncellemenin sadece ABD’deki kilitsiz S8 ve S8+ kullanıcılarına gelip gelmediği henüz belli değil ancak diğer kullanıcılar da muhtemelen birkaç hafta içerisinde bu güncellemeye kavuşacaktır.