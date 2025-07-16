Google, mobil kullanıcıların haber takibini kolaylaştıracak yeni bir özellikle karşımıza çıktı. Discover bölümüne entegre edilen yapay zekâ sistemi, farklı kaynaklardan alınan içerikleri tek bir özet halinde sunuyor. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, detaylı haberlere tıklamadan öne çıkan gelişmeleri kısaca görebiliyor.

Google, Discover sayfasını yapay zekâ desteğiyle yeniliyor. Artık iOS ve Android kullanıcıları, haberleri klasik başlıklar halinde görmek yerine yapay zekâ tarafından hazırlanmış kısa özetler şeklinde görecek. Üstelik bu özetler, farklı kaynaklardan toplanan bilgilerin bir araya getirilmesiyle oluşturuluyor.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre, yapay zekâ özetleri artık ABD'deki iOS ve Android kullanıcıları için aktif hale getirildi. Kullanıcılar, Discover bölümünde karşılarına çıkan yeni kartlarda, geleneksel başlık ve tek bir yayıncı logosu yerine çoklu kaynaktan derlenen özetler görüyor.

Yapay zekâ özetleri öne çıkıyor

Kartların sol üst köşesinde kaç farklı haber kaynağından bilgi alındığını gösteren simgeler yer alıyor. Simgelere tıklayan kullanıcılar, ilgili haberlere katkıda bulunan tüm makaleleri liste halinde görebiliyor. Özetlerin hemen altında ise, metnin yapay zekâ tarafından oluşturulduğu ve hata yapabileceğine dair uyarı bulunuyor.

Şirket, bu özellikle birlikte spor ve eğlence gibi yaşam tarzı konularındaki popüler haberlerin takip edilmesinin kolaylaştırılmasını hedefliyor. Ancak bu yeni sistemin, yayıncılar açısından olumsuz sonuçları olabileceği belirtiliyor. Çünkü kullanıcılar, artık haberlerin özetini doğrudan Discover'da gördükleri için orijinal haberlere tıklama oranı düşüyor. Yayıncılar da buna bağlı olarak trafik ve gelir kaybı yaşamaya devam ediyor.

Yapay zekâ özetleri, Google'ın kullanıcıları doğrudan site bağlantılarına yönlendirmek yerine bilgiyi özetleyerek sunma stratejisinin yeni bir örneği olarak görülüyor. Daha önce Google Arama'daki yapay zekâ özetleri, sesli özetler ve yapay zekâ modu gibi uygulamalarla benzer bir yol izlenmişti. Web trafiğinin azalması ise bazı büyük haber sitelerinin kapanmasına neden olmuştu.