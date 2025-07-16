Google, Chrome'un 139 kodlu macOS sürümü ile bazı Mac bilgisayarlara destek vermeyi bırakacağını açıkladı. Söz konusu kullanıcıların kendilerine alternatif üretmeleri gerekecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan Mac bilgisayar sahiplerini ilgilendiren çok önemli bir açıklama geldi. Şirket tarafından yapılan açıklamada 30 Temmuz'da yayımlanacak Google Chrome'un 139 kodlu sürümü ile bazı Mac bilgisayarların destek verilmeyeceği duyuruldu. Eğer az sonra bahsedeceğimiz modellerden birine sahipseniz yeni bir tarayıcı arasanız veya bilgisayarını yenilemeyi düşünseniz iyi olacak.

Google Chrome'un macOS'taki güncel sürümü 138. Bu sürüm, macOS Big Sur (macOS 11) ve sonraki tüm sürümlerde çalışabiliyor. Ancak Google Chrome 139 ile bu destek sonlanacak. Eski model MacBook sahibi olan kullanıcılar Google Chrome 138'i kullanmaya devam edecekler ancak bir daha güncelleme verilmeyecek. Bu da Chrome'un güvenlik açıklarına açık hâle gelmesine yol açacak. Google Chrome 139 ve sonraki sürümleri çalıştırmak için macOS Monterey (macOS 12) ve sonraki sürümlere ihtiyaç duyulacak.

Google Chrome'un yeni sürümünü çalıştırmayacak Mac bilgisayarlar hangileri?

Google tarafından yapılan açıklamanın etkilediği Mac modellerini şu şekilde sıralayabiliriz:

2017'den önce piyasaya sürülen MacBook Pro .

. 2018'den önce piyasaya sürülen MacBook Air .

. 2017'den önce piyasaya sürülen MacBook .

. 2017'den önce piyasaya sürülen iMac Pro .

. 2017'den önce piyasaya sürülen iMac .

. 2018'den önce piyasaya sürülen Mac mini .

. 2022'den önce piyasaya sürülen Mac Studio .

. 2019'dan önce piyasaya sürülen Mac Pro.

Peki siz macOS Big Sur'dan sonra güncellenmeyen bir Mac kullanıyor musunuz? Bundan sonra ne yapacağınızla ilgili fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın...