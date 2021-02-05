Google Drive'ın Masaüstü Sürümleri Tek Uygulamada Birleşiyor

Google, Drive hizmetinin masaüstü uygulamaları "Google Drive İşletme Sürümü" ile "Yedekle ve Senkronize et" uygulamalarını tek bir uygulama içerisinde birleştirecek. İlerleyen dönemde Masaüstü İçin Google Drive hizmeti olarak anılmaya başlanacak uygulamanın, önceki uygulamanın yarattığı kafa karışıklığını ve istemci içerisinde yaşanan hataları ortadan kaldırması bekleniyor.

Google Drive, ABD merkezli teknoloji devinin sunmuş olduğu gerçekten de işe yarar bir servis. Şirket, bugüne kadar bireysel kullanıcılar ve kurumsal şirketler için iki farklı Google Drive hizmeti sunarak kurumsal müşterilere Google Drive İşletme Sürümü, bireysel müşterilere ise Backup and Sync (Yedekle ve Senkronize Et) hizmetlerini sunuyordu.

Sadece masaüstü versiyonları olan bu iki sürüm de zaman zaman kafa karışıklığına yol açabiliyor ve özellikle Yedekle ve Senkronize Et sürümünde karşılaşılan hatalar, kullanıcıların canını sıkabiliyordu. Google, bu sorunları çözmek ve kafa karışıklığını ortadan kaldırmak için, iki versiyonu da aynı çatı altında birleştirerek hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılara aynı hizmeti sunmaya hazırlanıyor.

Tüm özellikler Masaüstü için Google Drive'da birleşecek, ilerleyen dönemlerde diğer uygulamaların fişi çekilecek

Kendi blogu üzerinden açıklama yapan Google, şu ifadelere yer verdi; "Bugüne kadar, kurumsal kullanıcılara Google Drive İşletme Sürümü, bireysel kullanıcılara ise Yedekle ve Senkronize Et olmak üzere iki farklı masaüstü Google Drive uygulaması sunuyorduk. Son kullanıcılar için kafa karışıklığına yol açabilen ve bilgi teknolojileri departmanları tarafından zorluğa yol açabilen bu istemcileri, 2021 yılında aynı çatı altında toplamayı hedefliyoruz.”

Yeni uygulamayı Masaüstü İçin Google Drive olarak adlandıracak şirket, her iki uygulamada yer verilen tüm özelliklere yeni uygulamanın da sahip olacağını, ayrıca Masaüstü için Google Drive’ın yeni özelliklere de sahip olacağını dile getirdi.

Yeni uygulama, kullanıcıların USB’de bulunan dosyaları direkt olarak Google Drive’a yüklenmesine ve Google Docs ve Drive’de yer alan tüm klasörlerin senkronize edilmesine olanak sağlayacak.