Google Gemini'a Karmaşık Konuları Kolayca Anlamanızı Sağlayacak Görselleştirme Özelilği Geldi!

Google, Gemini'a interaktif görselleştirme özelliği ekledi. Artık sorularınıza 3D modeller, simülasyonlar ile yanıt verebilecek ve böylece karmaşık konuları anlamanızı kolaylaştıracak.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Google tarafından geliştirilen Gemini, dünyanın en çok kullanılan yapay zekâ araçlarından biri konumunda. Şimdi ise şirket, Gemini’ı kullanmayı çok daha kolay hâle getirecek harika bir özellik duyurdu. Bu özellik, kullanıcıların karmaşık konuları çok daha iyi anlamasına yardımcı olabilecek.

Yeni güncellemenin ardından Google Gemini, kullanıcıların sorularına yanıt olarak “görselleştirme” seçeneği de sunacak. Bu seçenekle birlikte sohbet botu metin tabanlı yanıtlara ek olarak 3D modeller, simülasyonlar, görsel anlatımlar oluşturabilecek.

Karmaşık konuları görselleştirerek anlamanızı basitleştirecek

Basitçe anlatacak olursak sohbet botu artık sorularınızı alıp etkileşimli simülasyonlara ve modellere dönüştürebiliyor. Örneğini yukarıdan görebilirsiniz. Bu özellik, yapay zekânın geçmişte sunduğu basit metin ve statik diyagramların ötesine geçiyor. Karmaşık konuları görselleştirerek anlamanızı çok daha basit hâle getirdiğini söyleyebiliriz. Örneğin çift yarık deneyinin ne olduğunu sorduğunuzda hem metin olarak bir yanıt alabiliyorsunuz hem de görsel olarak anlatım alabiliyorsunuz.

Kullanımı ise oldukça basit. Yanıt kısmında “Görselleştir” ismi verilen yeni bir seçenek göreceksiniz. Direkt buna bastığınızda yanıt görselleştirilecek ve 3D modeller, simülasyonlar oluşturulacak. Kullanmak için Gemini’da “Pro” modelini seçmeniz gerektiğinin de altını çizelim.

