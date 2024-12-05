Google Gemini, Telefonlarda Arama, Mesajlar ve WhatsApp'a Geldi

Google Gemini, akıllı telefonlarda Mesajlar, Arama ve WhatsApp için entegrasyon desteğine kavuştu. Kullanıcılar artık Google Gemini aracılığıyla bu uygulamaları kontrol edebilecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın üretsel yapay zekâsı Gemini, akıllı telefonlar için daha geniş kapsamlı hizmet vermeye başladı. Google'ın güncellemesi ile Gemini, Mesajlar, Arama ve hatta WhatsApp için de kullanılabilir olacak.

Google'ın yaptığı açıklamaya göre Gemini'ın yeni özellikleri, kullanıcılara daha işlevsel bir deneyim sunacak. Mesela Gemini'a komut verip, telefonunuzdaki varsayılan Mesajlar uygulaması üzerinden bir kişiye mesaj gönderebileceksiniz. Buna paralel olarak telefonunuzdaki varsayılan Arama uygulaması için de komutlar verebileceksiniz. Gemini, isterseniz bir kişiyi isterseniz de bir numarayı arayabilecek.

WhatsApp'ta da mesaj gönderebilecek ve arama yapabileceksiniz

Gemini'ın Mesajlar ve Arama uygulamalarındaki işlevsellikleri, WhatsApp'ta da kullanılabilecek. Gemini'a vereceğiniz komut ile WhatsApp'ta birini arayabilecek veya mesaj atabileceksiniz.

Yalnız burada önemli bir detay var. Gemini'ın Mesajlar entegrasyonu, gelen mesajları okuyamayacak ve özetleyemeyecek. Medya eklemesi ve bildirim üzerinden okuma da yapamayacak.