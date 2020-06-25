ABD merkezli teknoloji devi Alphabet’in çatısı altında faaliyet gösteren Google, belirli haber yayıncılarına içerikleri için ödeme yapmaya başlayacağını duyurdu. Şirket, ödemelere öncelikli olarak Avustralya, Brezilya ve Almanya'daki medya gruplarından başlamayı planlıyor.

Son yıllarda dijital abonelik sistemini baz alan haber platformlarının artışı, gazetecilik ekosisteminin büyümesi ve dijital dünyaya entegre olması açısından çok büyük bir önem arz etti. Abonelik sistemi sayesinde belirli bir geliri garanti altına alan haber yayıncıları, bütçelerini artırarak daha nitelikli işlet ortaya çıkarmaya başladılar.

Google’ın Başkan Yardımcısı Brad Bender, nitelikli içerik üretici sayısını artırmak için belirli haber yayıncılarına içerik başına ödeme yapmaya başlayacaklarını duyurdu. Şirket, kullanıcıların lisanslanan özel içeriklere Google Haberler ve Keşfet aracılığıyla ulaşmaya devam edeceklerini söyledi. Söz konusu plana Avustralya, Brezilya ve Almanya'daki bazı medya gruplarıyla başlayacak olan Google, böylece haber bölümünü daha da zenginleştirmeyi hedefliyor.

Bu yıldan başlamak üzere, yayıncılara yüksek kaliteli içerikler için ödeme yapacakları yeni bir lisanslama programı hayata geçireceklerini belirten Bender, “Bu program, katılımcı yayıncıların, okuyuculara etkileyici bir hikaye anlatımı sundukları içeriklerinden para kazanmalarına yardımcı olacak. Okuyucular da farklı konular ve ilgi alanlarına değinen makalelere çok daha sağlıklı bir şekilde erişebilecek” dedi.

Google’ın lisanslama programına şu ana kadar Almanya’dan Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Zeit ve Rheinische Post; Avustralya'dan Schwartz Media, The Conversation ve Solstice Media ve Brezilya’dan da Diarios Associados ve A Gazeta yayınları katıldı.

ABD’li arama devi, Google Haberler’de listelenen haber içerikleri için kendilerine ödeme yapılmasını isteyen haber yayıncılarıyla yıllarca mücadele etti. Dolayısıyla söz konusu program, Google için çok önemli bir dönüm noktası olacak. Bu arada şirket, arama sonuçlarında çıkan haber başlıkları ve açıklamaları (ya da "snippet'leri") için ödeme yapmayı hala reddediyor.

Yıllar boyunca insanları aylık 24 milyarın üzerinde haber sitesine yönlendirerek, yayıncılar için ekonomik değerler, reklamlar, abonelikler ve büyük okuyucu kitleleri sağladıklarını söyleyen Bender, bu sayede içeriklerin ulaştığı kitlelerin arttığını savundu.