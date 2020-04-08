Dünyanın gözü kulağı ölümcül koronavirüs salgınının etkilerindeyken pek çok kişi de önlem amaçlı evlerine kapanmış durumda. Bu noktada en çok kullanılan platformlar görüntülü görüşme uygulamaları olarak öne çıkıyor. Google da kendi geliştirdiği Hangouts ile ilgili birkaç açıklamada bulundu.

Bugünlerde neredeyse tüm dünya, koronavirüs salgınının ortasında kalmış vaziyette salgının yarattığı etkilerle başa çıkmaya çalışıyor. Pek çok şirket uzaktan çalışma sistemiyle işlerini yürütmek için çabalıyor ve sürekliliği sağlamak adına çeşitli video konferans uygulamalarını kullanıyor. Özellikle kurumsal müşteriler tarafından tercih edilen çevrimiçi toplantı servisi Google Meet, kullanım kolaylığıyla yükün bir kısmını çekiyor. Hangouts ise video kalitesinin düşebileceği uyarısıyla bugün iOS için yeni bir güncelleme aldı.

Meet çağrısına katılmak için normal bir Google hesabına sahip olmak yeterli olsa da yeni toplantılar başlatabilmek için kurumsal müşteri olma şartı aranıyor. Buna karşılık Hangouts hizmetiyse tüm kullanıcılar tarafından rahatlıkla kullanılıyor. iOS'ta Hangouts 33.0 olarak görünen sürümün notları, mart ayında gelen 27.1 sürümüne benzer şekilde sunucu yükünün artması durumunda ​​video kalitesinin düşebileceğine dair bir uyarıyla geliyor. App Store’da yer alan bilgilere göreyse yeni güncelleme çeşitli hata düzeltmelerini de bünyesinde barındırıyor.

Günde 2 milyar dakikalık görüntülü görüşme yapılıyor:

Normal şartlarda internet sürümünden farklı olarak mobil uygulamalar, video kalitesini elle değiştirmenize izin vermemeleriyle biliniyor. Kalite ayarlamalarının genelde arka planda otomatik olarak yapıldığı uygulamalarda buna yönelik ekstra bir ayar bulunmuyor. Hangouts hizmeti için yapılan değişiklik, bu anlamda güzel bir yenilik olarak öne çıkıyor. Günlük 2 milyar dakikalık görüntülü görüşme yapılan Meet için artan trafiğin yönetilmesi konusundaysa henüz bir değişiklik yok.

Geçen ayın sonlarında Google’ın, sistemlerinin koronavirüsle ilgili trafiğin yükünü rahatlıkla kaldırabilecek yapıda tasarlandığını söylediğini de hatırlatalım. Belli ki şirket, süreci yakından izleyip birtakım önlemler almayı ihmal etmiyor. Gerektiğinde artırılan kapasiteyle kullanıcılara kesintisiz hizmet sunmayı planlayan şirketin bir sonraki hamlesini hep birlikte göreceğiz.