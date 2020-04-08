Google, Chrome Android Sürümüne Çift Ekran Desteği Ekliyor

Katlanabilir ve çift ekranlı akıllı telefonlar, önümüzdeki birkaç sene içerisinde ana akım hale gelebilirler. Potansiyel bir geleceğe sahip olan bu cihazlar için de şirketler hazırlıklarını yapmaya başladı. Bu şirketlerden bir tanesi de Google oldu.

Özellikle geçtiğimiz seneden itibaren katlanabilir akıllı telefonlarla ilgili birçok haber aktardık. Akıllı telefon dünyasının içerisinde yer alan isimlerin, katlanabilir akıllı telefonların ana akım hale gelebileceğini söylediğinden bahsettik.

Katlanabilir akıllı telefonlarla birlikte çoklu ekranlara sahip olan telefonlar da çıkış yapmaya başladı. Güney Koreli teknoloji devi, LG V60 ile bu alana bir giriş yaptı ve Microsoft da Surface Duo ile birlikte bu alana giriş yapmaya hazırlanıyor.

Google Chrome’a çoklu ekran desteği

Tabii çift ekranlı telefonlarla birlikte uygulamaların da bunlara uyum sağlaması gerekecek ve görünüşe göre Google Chrome bu konuda ilk adımı atmaya hazırlanıyor. Çoklu ekrana sahipseniz Chrome’un masaüstü sürümünde iki sekmeyi ayna anda tam ekran olarak açabiliyorsunuz. Chrome’un kaynak noktalarına eklenen yeni kodlarla birlikte bu özellik Android cihazlara da geliyor.

‘Çoklu ekran’ (multiple display) olarak adlandırılan özellik, bir Chrome sekmesinin ikincil ekrana taşınması şeklinde tanımlanıyor. Google’ın katlanabilir ve çoklu ekranlı Android telefon deneyimini geliştireceğine dair açıklamalar yapması, doğal olarak kendi uygulamalarının da bu yolu takip edeceği anlamına geliyor.

Microsoft tarafındaysa bu konuyla ilgili herhangi bir gelişme yaşanıyor gibi görünmüyor. Ancak özellikle şirketin Edge tarayıcısının Chromium tabanlı hale geldiğini düşünecek olursak Microsoft’un da bu konuda istekli olacağını söylemek mümkün. Ayrıca bu iki teknoloji devi, Android 11’i Surface Duo gibi cihazlar için daha kullanıcı dostu yapma konusunda birlikte çalışıyor. Bu noktada her iki şirketin de ortak çıkarları bulunuyor.

Tabii şu an koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilemiş durumda ve Google’da çalışanlarının evden çalışmalarını istemişti. Dolayısıyla bu özelliğin Chrome tarayıcısına ne zaman ekleneceğini söylemek şu an için pek mümkün değil. Ancak Surface Duo’nun çıkışına yetişmesi bekleniyor.