İngiltere'de arama devi Google'a yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma ile Google'ın arama pazarındaki baskın konumu araştırılıyor.

İngiltere'de arama devi Google'a yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı. Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), şirketin online arama pazarındaki hakimiyetinin, rekabeti ve kullanıcıların seçim özgürlüğünü olumsuz etkileyip etkilemediğini inceleyecek.

Google, Birleşik Krallık'taki internet aramalarının %90'ını gerçekleştiriyor. Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), şirketin bu baskın konumunu rekabeti engellemek ya da kullanıcıların seçim özgürlüğünü kısıtlamak için kullanıp kullanmadığını araştırmaya başladı.

Google’a yönelik soruşturma, sektördeki rekabeti yeniden şekillendirebilir

Bu, CMA'nın dijital pazarlarda stratejik pazar statüsüne sahip firmalarla ilgili başlattığı ilk soruşturma. CMA, Google’ın sektördeki etkisini değerlendirecek ve diğer rakiplerin de eşit şartlarda rekabet edebilmesi için olası düzenlemeler üzerinde çalışacak.

Soruşturmanın sonucunda Google’a yönelik çeşitli yaptırımlar uygulanabilir. Bunlar arasında, Google’ın topladığı verileri diğer şirketlerle paylaşması veya yayıncılara verileri üzerinde daha fazla denetim imkanı tanınması yer alabilir. CMA, Google’ın hizmetlerinin kullanıcılar ve işletmeler için olumlu sonuçlar doğurduğundan emin olmayı amaçlıyor. Soruşturmanın Google’ın online arama pazarındaki etkisini yeniden şekillendirebileceği öngörülüyor.

Aynı zamanda şirketin kendi hizmetlerini öne çıkarma gibi davranışları ile rakiplerin yenilik yapmasını engelleyip engellemediği de değerlendirilecek. Google’ın kullanıcı verilerini doğru şekilde toplayıp toplamadığı ve bu verilerin nasıl kullanıldığı da soruşturmanın önemli bir parçası. CMA'nın bu incelemesini dokuz ay içerisinde tamamlamayı planlıyor.