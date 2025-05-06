iPhone 17 Pro tasarımının Google'ın Pixel telefonlarına benzeyeceği konuşuluyordu. Google, bu iddialar hakkında komik bir video paylaşarak Apple'ı tiye aldı.

Eylül ayında tanıtılacak iPhone 17 ailesi, önemli tasarım değişiklikleriyle gelecek. Öyle ki tüm sızıntılar, iPhone 17 Pro modellerinin arka kamera adasının üst kısmı sağdan sola tamamen kaplayan Google Pixel benzeri bir görünümle geleceğini söylüyor.

İşte bu söylentiler, Apple’ın Google’ın diline düşmesine neden oldu. Daha önce birçok kez iPhone ile dalga geçen Google, şimdi de iPhone’un Pixel telefonlara benzeme ihtimaliyle ilgili bir video paylaştı.

Öncelikle iPhone 17 Pro’nun beklenen tasarımına bakalım

Yukarıda gördüğünüz tasarım, çok büyük ihtimalle iPhone 17 Pro modellerinin tasarımı olacak. Arka üst kısmı tamamen kaplayan dikdörtgen şeklinde bir kamera adası göreceğiz. Kameralar en solda yer alırken flaş ve LIDAR sensör en sağa yerleştirilecek.

Google, bu tasarımı böyle tiye aldı

Google tarafından dün paylaşılan videoda bir iPhone ile Google Pixel’in podcast yaptığını görüyoruz. Bu podcast’te iPhone 17 Pro’da göreceğimiz Pixel benzeri tasarım söylentilerinden bahsediliyor. Bunların hepsinin kesinliği bulunmadığı ve söylenti olduğu vurgulansa da benzerlik ihtimaline karşı iki telefon arasında komik bir sohbet gerçekleşiyor.

Bunun ardından da Pixel, iPhone’un yıllardır kendisinden özellikler kopyaladığını söylüyor. Gece modu, iPhone’un görsellerden belli şeyleri silmeye yarayan Pixel’in Magic Eraser’ın benzeyen Clean Up özelliği, Pixel’lerde uzun yıllardır olup iPhone’lara sonradan gelen Widget’lar gibi şeylerden bahsediliyor. Hatta sonlarda iPhone’un Pixel’in dediklerini tekrar ettiğini bile görüyoruz. Google, bu şekilde iPhone’un Pixel’e benzemesini tiye alıyor.